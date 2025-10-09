¿Ganará Televisa? Nominan a un Emmy Internacional al reality show ‘¿Quién es La Máscara?’
La séptima temporada arranca este domingo 12 de octubre por Las Estrellas y VIX; la ceremonia de los Emmy será el próximo 24 de septiembre
Aunque para muchos ¿Quién Es La Máscara?’ no es un programa que llame la atención, sus niveles de audiencia y conversaciones que desata en redes sociales dicen lo contrario. Y ahora más debido a que resultó nominado a ganar un International Emmy Award en Estados Unidos.
La propia Televisa Univisión dio a conocer que la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión anunció que la sexta temporada de ‘¿Quién Es la Máscara?’, producida por Miguel Ángel Fox, fue nominada a los International Emmy Awards 2025, galardón que reconoce a lo mejor de la televisión.
El show que contó con Anahí, Carlos Rivera, Martha Higareda y Juanpa Zurita en el panel de investigadores, fue nominado en la categoría Entretenimiento Sin Guión, segmento en el que también se ubican las producciones: Big Brother temporada 12 (Canadá), Love is Blind: Habibi (Emiratos Árabes Unidos) y Shaolin Heroes (Dinamarca).
¿QUÉ PASÓ CON EL REALITY?
Actualmente se filma en México la séptima edición de este show musical, producción de TelevisaUnivision y Endemol Shine Boomdog, que a lo largo de los años se ha consolidado como una de las producciones más exitosas de la TV mexicana, liderando el horario prime time de la programación dominical en sus seis temporadas ya transmitidas.
En la edición 53 de los Premios Emmy Internacionales participan 64 producciones provenientes de 26 países. Los ganadores serán anunciados en una gala que se realizará en la ciudad de Nueva York, el lunes 24 de noviembre de 2025.
Este miércoles fue presentada a la prensa la séptima edición de ‘¿Quién es la máscara?’, debido a que se estrenará en México por Las Estrellas y por VIX , el próximo domingo 12 de octubre, tras el final de la telenovela ‘Monteverde’.