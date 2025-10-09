¿Ganará Televisa? Nominan a un Emmy Internacional al reality show ‘¿Quién es La Máscara?’

Aunque para muchos ¿Quién Es La Máscara?’ no es un programa que llame la atención, sus niveles de audiencia y conversaciones que desata en redes sociales dicen lo contrario. Y ahora más debido a que resultó nominado a ganar un International Emmy Award en Estados Unidos.

La propia Televisa Univisión dio a conocer que la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión anunció que la sexta temporada de ‘¿Quién Es la Máscara?’, producida por Miguel Ángel Fox, fue nominada a los International Emmy Awards 2025, galardón que reconoce a lo mejor de la televisión.

El show que contó con Anahí, Carlos Rivera, Martha Higareda y Juanpa Zurita en el panel de investigadores, fue nominado en la categoría Entretenimiento Sin Guión, segmento en el que también se ubican las producciones: Big Brother temporada 12 (Canadá), Love is Blind: Habibi (Emiratos Árabes Unidos) y Shaolin Heroes (Dinamarca).