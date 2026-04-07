¿Quién es Mary Carmen Rodríguez Lucero?... la esposa de Alberto del Río que lo denunció por violencia

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/ 7 abril 2026
    ¿Quién es Mary Carmen Rodríguez Lucero?... la esposa de Alberto del Río que lo denunció por violencia
    La detención de Alberto del Río en San Luis Potosí por presunta violencia familiar puso en el centro a Mary Carmen Rodríguez Lucero, atleta y figura pública que habría denunciado la agresión. VANGUARDIA/ARCHIVO

Conoce quién es Mary Carmen Rodríguez Lucero, la esposa de Alberto del Río que lo denunció por violencia

La reciente detención del luchador Alberto del Río, conocido como “El Patrón”, ha generado una fuerte reacción pública tras darse a conocer que la denuncia por presunta violencia familiar provendría de su esposa, Mary Carmen Rodríguez Lucero.

Los hechos habrían ocurrido el pasado 6 de abril de 2026 en un fraccionamiento de San Luis Potosí, donde la mujer solicitó apoyo a través del 911. De acuerdo con reportes iniciales, presentaba lesiones visibles en rostro y brazos, lo que derivó en la intervención inmediata de las autoridades.

El luchador, cuyo nombre real es José Alberto Rodríguez Chucuan, fue trasladado a la Fiscalía estatal, mientras la presunta víctima permanece bajo resguardo médico y legal. “El caso está en proceso de investigación”, han señalado fuentes cercanas a la indagatoria.

https://vanguardia.com.mx/show/detienen-a-alberto-del-rio-el-patron-en-san-luis-potosi-por-presunta-violencia-familiar-HB19816247

MARY CARMEN: DEPORTISTA Y FIGURA EN REDES SOCIALES

Más allá del caso legal, el nombre de Mary Carmen Rodríguez Lucero ha despertado interés por su trayectoria en el ámbito deportivo. Originaria de San Luis Potosí, es reconocida como ciclista de alto rendimiento, con participaciones en competencias nacionales e internacionales.

Entre sus logros destacan resultados relevantes en eventos como el GFNY Zapopan 2022, el GFNY Monterrey 2023 y el Gran Premio Potosí 2024, donde logró posicionarse en lugares destacados dentro de su categoría.

Además de su carrera deportiva, mantiene una presencia activa en plataformas digitales:

• Entrenamiento

• Estilo de vida

Ciclismo

En redes sociales comparte rutinas, competencias y momentos personales, acumulando una comunidad que sigue de cerca su evolución tanto profesional como personal.

MENSAJES PREVIOS QUE HOY COBRAN OTRO SIGNIFICADO

Semanas antes de que el caso saliera a la luz, la atleta publicó un mensaje que ahora ha tomado relevancia entre los usuarios. En una imagen captada en el Museo Soumaya, compartió reflexiones sobre relaciones personales y fortaleza emocional.

Cuando tu propio equipo es el que te derriba” y “hay luchas que no se pueden ganar”, escribió en aquel momento. Las frases, inicialmente interpretadas como motivacionales, hoy son vistas bajo otra perspectiva.

Otro fragmento que generó conversación fue: las mujeres no son centros de rehabilitación, una declaración que resonó con mayor fuerza tras conocerse la denuncia. La publicación fue retomada por internautas como un posible indicio de una situación compleja.

RELACIÓN, ANTECEDENTES Y PROCESO LEGAL EN CURSO

La relación entre Mary Carmen Rodríguez Lucero y Alberto del Río tiene raíces en su juventud, cuando coincidieron como estudiantes. Años después retomaron el contacto y formalizaron su relación, sumando cerca de tres años de matrimonio.

Durante ese tiempo, ambos compartieron momentos públicos, viajes y actividades deportivas. Incluso, la atleta mostró apoyo constante a los proyectos del luchador, incluyendo su participación en el reality show La Granja VIP.

El caso actual también ha reavivado antecedentes legales del luchador en Estados Unidos. Mientras tanto, en México, el proceso apenas comienza y se desarrolla bajo el marco legal vigente en materia de violencia familiar, un delito que contempla sanciones que pueden variar según la gravedad de los hechos.

https://vanguardia.com.mx/deportes/que-paso-en-ring-royale-2026-el-escandalo-de-alfredo-adame-marcela-mistral-y-alberto-del-rio-DE19598380

DATOS CURIOSOS

Mary Carmen Rodríguez Lucero ha competido en eventos internacionales de ciclismo de ruta

• El GFNY es una serie global de carreras que reúne a atletas amateurs y profesionales

Alberto del Río ha tenido una carrera destacada en la lucha libre tanto en México como en el extranjero

• Las denuncias por violencia familiar han incrementado la conversación pública sobre género, justicia y derechos en México

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Violencia Intrafamiliar

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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