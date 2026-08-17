¿Quién fue la tercera celebridad expulsada de La Casa de los Famosos México 2026?

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    ¿Quién fue la tercera celebridad expulsada de La Casa de los Famosos México 2026?
    Arantza Ruiz salió del reality tras protagonizar un conflicto con Flor Vigna y quedar entre los seis habitantes nominados por el público esta semana. VANGUARDIA

Arantza Ruiz se convirtió en la tercera expulsada de La Casa de los Famosos México 2026 tras la decisión del público durante la gala del domingo 16 de agosto

Arantza Ruiz se convirtió en la tercera expulsada de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026, luego de que el público decidiera su salida durante la gala del domingo 16 de agosto.

La actriz, bailarina y streamer mexicana quedó entre las seis participantes y participantes que estuvieron disponibles para recibir votos esta semana, junto con Flor Vigna, Luis Chaparro, Masad Altamimi, Memo Schutz y Yanet García.

La eliminación ocurrió después de una semana marcada por cambios dentro del reality, entre ellos la salida de Fede Vigevani, quien ingresó a la casa como infiltrado y no como concursante, así como el regreso de Mariana Ochoa y la salida de Ximena Herrera, quien participó junto con la exintegrante de OV7 en la dinámica denominada “El Exilio”.

Con la salida de Arantza Ruiz, la convivencia dentro de la casa continúa modificándose conforme disminuye el número de habitantes y avanzan las semanas de competencia.

https://vanguardia.com.mx/show/que-es-el-exilio-en-la-casa-de-los-famosos-mexico-2026-como-votar-y-que-cambia-en-el-reality-HE22733859

¿QUIÉN ES ARANTZA RUIZ?

Arantza Ruiz Méndez nació el 18 de abril de 1997 y pertenece a una familia vinculada con el mundo del entretenimiento. Es hija del actor Alejandro Ruiz y de la productora Socorro Méndez.

La mexicana ha desarrollado una trayectoria como actriz, bailarina y creadora de contenido digital. Entre sus trabajos se encuentran participaciones en telenovelas y series de televisión, además de apariciones en episodios de La Rosa de Guadalupe.

Su incorporación a La Casa de los Famosos México 2026 permitió que el público conociera aspectos de su personalidad y de su manera de relacionarse con otros habitantes durante el aislamiento del programa.

EL CONFLICTO ENTRE ARANTZA RUIZ Y FLOR VIGNA

Uno de los principales conflictos que protagonizó Arantza Ruiz durante su permanencia en el reality estuvo relacionado con Flor Vigna.

La relación entre ambas comenzó con una amistad que se deterioró después de un desacuerdo durante una prueba relacionada con el presupuesto de la casa. En esa dinámica, las estrategias defendidas por las participantes generaron diferencias que posteriormente se trasladaron a la convivencia cotidiana y a las nominaciones.

Flor Vigna explicó que se sintió traicionada por la manera en que Arantza actuó durante las nominaciones.

“Me encantó nuestra amistad al principio, y después me sentí como un poco traicionada, porque cuando llegaba el momento de las nominaciones sentí que fue como: ‘Por favor, necesito votos’ y me dejó por otros vínculos”, señaló la cantante argentina.

Después del conflicto, Arantza tomó distancia de Flor y evitó continuar con el vínculo que habían establecido al inicio de la competencia.

La situación tomó mayor relevancia cuando ambas fueron nominadas durante la misma semana y el público comenzó a especular sobre cuál sería el desenlace de su relación en caso de que una de ellas abandonara la casa.

ARANTZA DESCARTA RETOMAR SU AMISTAD CON FLOR VIGNA

Durante la salida de Arantza, la situación entre ambas volvió a ser abordada. Flor Vigna manifestó su disposición para conversar y conocer a la mexicana fuera del programa.

La cantante explicó que consideraba que había existido una amistad al inicio de la competencia, pero que las diferencias posteriores le hicieron sentir que Arantza le había dado la espalda.

“Sentí eso como una traición de amistad, porque me dio la espalda toda la semana”, expresó Flor.

También reconoció que valoraba el vínculo que habían construido inicialmente y planteó la posibilidad de conocerla mejor fuera del reality.

Arantza, por su parte, mantuvo su postura y descartó retomar la relación.

“Yo les dije que me dieran una semana más”, comentó inicialmente, antes de explicar que no tenía intención de reconstruir la amistad.

La actriz justificó su decisión al señalar que había intentado acercarse en varias ocasiones y que, desde su perspectiva, la situación había generado un desgaste emocional.

“Siento que tomé la decisión correcta en darme la vuelta”, afirmó.

Ruiz agregó que había intentado hablar con Flor en varias ocasiones, pero que finalmente decidió retirarse de la relación.

“No, yo soy muy cortante, yo escojo mucho a mi gente. Y como se los dije, yo cuando me retiro, me retiro por completo, porque doy mucho”, declaró al ser cuestionada sobre una posible reconciliación.

EL PRESUPUESTO TAMBIÉN GENERÓ TENSIÓN EN LA CASA

Durante la tercera semana, los habitantes de La Casa de los Famosos México tampoco consiguieron completar el presupuesto establecido para sus necesidades.

El grupo obtuvo 10 mil 500 pesos de los 12 mil que tenía como objetivo, por lo que recibió únicamente 50 por ciento del presupuesto destinado a la alimentación de la semana.

La reducción obligó a los habitantes a administrar de manera diferente los recursos disponibles y generó nuevas diferencias entre los integrantes de la casa.

La prueba del presupuesto también estuvo relacionada con el conflicto entre Arantza y Flor Vigna, ya que ambas defendieron estrategias diferentes durante la dinámica.

https://vanguardia.com.mx/show/de-coahuila-a-la-tv-nacional-viste-disenador-de-monclova-a-participantes-de-la-casa-de-los-famosos-mexico-LE22629277

¿CÓMO VOTAR EN LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO?

La votación para las siguientes galas se habilita durante las pregalas, galas y postgalas del programa. Para participar, el público debe ingresar a la página oficial de votaciones o utilizar el código QR que aparece durante las transmisiones.

Después, es necesario iniciar sesión con una cuenta de correo electrónico o vincular una cuenta existente. Una vez dentro de la plataforma, el usuario puede seleccionar la fotografía del participante por quien desea votar y enviar su elección.

Las cuentas gratuitas tienen derecho a emitir un voto por día, mientras que los usuarios con una suscripción a ViX Premium pueden disponer de hasta 10 votos diarios, los cuales pueden concentrarse en un solo participante o distribuirse entre varios.

Las votaciones están disponibles para espectadores de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, además de México.

Con la eliminación de Arantza Ruiz, la competencia continúa rumbo a una nueva ronda de nominaciones, en la que los habitantes deberán enfrentar nuevamente las dinámicas internas y la decisión del público.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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