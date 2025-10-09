¿Quién será ‘Rapunzel’? Quiere Disney a Scarlett Johansson como villana para el live action de ‘Enredados’

/ 9 octubre 2025
    ¿Quién será ‘Rapunzel’? Quiere Disney a Scarlett Johansson como villana para el live action de ‘Enredados’
    Futuro. Scarlett Johansson, una de las actrices más versátiles de Hollywood, podría sumar un nuevo reto a su carrera al transformarse en Madre Gothel, la icónica villana de ‘Enredados’. FOTO: ESPECIAL/ ARCHIVO

De concretarse la negociación, la estrella que dio vida a ‘Black Widow’ en Marvel interpretará a ‘Madre Gothel’

De pelear contra villanos intergalácticos, divorciarse en la ficción en medio del drama, ser la voz de una inteligencia artificial y hasta cazar dinosaurios, Scarlett Johansson podría dar vida a la villana de ‘Enredados’ en su versión live action, de acuerdo con información de Deadline.

Y es que luego de que se “cancelaran” varios proyectos de acción real por el bajo rendimiento en taquilla de ‘Blancanieves’, los buenos resultados de ‘Lilo & Stitch’ revivieron las posibilidades y planes de Disney de continuar con las adaptaciones que combinan magia y acción real.

Deadline aseguró que el director de ‘El Gran Showman’, Michael Gracey, sigue fichado e involucrado en la dirección, trabajando a partir de un guion de Jennifer Kaytin Robinson, basado en la película animada de 2010.

¿QUÉ PASÓ CON SCARLETT JOHANSSON?

La dos veces nominada al Óscar protagonizó este verano dos películas: ‘El Esquema Fenicio’, de Wes Anderson, y ‘Jurassic World Rebirth’, de Universal. Esta última, con una recaudación de 867.9 millones de dólares, es la tercera película más taquillera del año según la Asociación de Películas de Acción Real (MPA).

De concretarse su participación, Johansson seguiría los pasos de Gal Gadot, quien hace unos años también interpretó a una villana de Disney. Por la tarde del jueves, el actor hispano Danny Ramírez, originario de Chicago, declaró ante la prensa que está interesado en dar vida al galán Flynn Rider.

Hasta el momento no se ha decidido quién interpretará a la joven protagonista ‘Rapunzel’, aunque en redes sociales se mencionan nombres como Florence Pugh, Sabrina Carpenter, Dove Cameron e incluso Rosé, del grupo BLACKPINK.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Ganará Televisa? Nominan a un Emmy Internacional al reality show ‘¿Quién es La Máscara?’

DE LAS FAVORITAS EN DISNEY

La película original de 2010, que recaudó cerca de 600 millones de dólares en todo el mundo, seguía la historia de Rapunzel, una joven con una melena mágica que ha pasado toda su vida encerrada en una torre. Pero cuando un ladrón fugitivo la encuentra, está a punto de descubrir el mundo exterior y su verdadera identidad.

En la versión en español latino, las voces principales fueron interpretadas por Danna Paola como ‘Rapunzel’ y Chayanne como ‘Flynn’, mientras que Irasema Terrazas dio voz a ‘Madre Gothel’.

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

