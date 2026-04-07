¿Quieres ser asistente personal de Karely Ruiz?... estos son los requisitos para trabajar con la modelo de OnlyFans

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/ 7 abril 2026
    ¿Quieres ser asistente personal de Karely Ruiz?... estos son los requisitos para trabajar con la modelo de OnlyFans
    La influencer Karely Ruiz abrió una convocatoria para encontrar asistente personal. Los requisitos y el perfil buscado han generado interés entre sus seguidores. VANGUARDIA/ARCHIVO

Karely Ruiz busca asistente personal; conoce los requisitos y cómo postularte en 2026

La creadora de contenido Karely Ruiz, una de las figuras más mediáticas del entorno digital en México, volvió a colocarse en tendencia tras anunciar que está en busca de un asistente personal. La convocatoria, difundida a través de redes sociales, despertó la curiosidad de miles de seguidores.

Con una comunidad consolidada y presencia constante en plataformas como OnlyFans, la regiomontana ha construido una marca personal que combina exposición mediática y cercanía con su audiencia. Su anuncio no pasó desapercibido.

https://vanguardia.com.mx/show/influencers-karely-ruiz-y-tammy-parra-destacan-en-redes-su-apoyo-a-victimas-de-explosion-en-iztapalapa-GE17318718

¿Te gustaría ser mi asistente personal?”, se lee en la imagen que acompaña la publicación, donde Karely aparece con un estilo llamativo que refuerza su identidad digital.

$!¿Quieres ser asistente personal de Karely Ruiz?... estos son los requisitos para trabajar con la modelo de OnlyFans

LOS REQUISITOS PARA TRABAJAR CON KARELY RUIZ

La convocatoria detalla una serie de condiciones que los interesados deben cumplir para aspirar al puesto. Más allá de una simple asistencia administrativa, el perfil solicitado está enfocado en el manejo de imagen personal.

Entre los requisitos destacan:

• Disponibilidad de horario

• Conocimientos en stylist, peinado y maquillaje

Además, se especifica que los candidatos deben residir en el área metropolitana de Monterrey, lo que sugiere una dinámica de trabajo cercana y presencial.

Los interesados deberán enviar su currículum a un correo electrónico compartido en la publicación, lo que marca el primer filtro dentro del proceso de selección. El puesto implica acompañar a la influencer en su rutina diaria y colaborar en aspectos visuales.

DE LA EXPOSICIÓN DIGITAL A LA CONSOLIDACIÓN MEDIÁTICA

El crecimiento de Karely Ruiz no ha sido lineal. Su historia dentro del mundo digital comenzó con un episodio complicado que, con el tiempo, se convirtió en el punto de partida de su visibilidad pública.

La filtración de imágenes personales durante su etapa universitaria la colocó en el centro de atención. A partir de ahí, la influencer decidió tomar control de su narrativa y fortalecer su presencia en redes sociales.

Posteriormente, implementó estrategias de colaboración con otras creadoras de contenido, lo que impulsó su número de seguidores. Su aparición en televisión, marcada por un enfrentamiento verbal, terminó por consolidar su nombre en el entorno mediático.

UNA FIGURA CLAVE EN EL ENTORNO DIGITAL ACTUAL

Hoy en día, Karely Ruiz es reconocida por su actividad en plataformas de contenido exclusivo, donde mantiene una base sólida de suscriptores. Su estilo directo y sin filtros ha sido parte de su identidad pública.

La búsqueda de un asistente personal refleja el crecimiento de su marca y la necesidad de profesionalizar su operación diaria.

• Imagen

• Redes sociales

• Contenido exclusivo

El rol va más allá de lo operativo, integrándose al manejo de su presencia pública.

Mientras tanto, la convocatoria continúa generando conversación entre usuarios que ven en esta oportunidad una forma de integrarse al entorno de una de las influencers más visibles del país.

https://vanguardia.com.mx/show/karely-ruiz-se-ira-a-los-golpes-contra-influencer-en-stream-fighters-4-asi-puedes-ver-la-pelea-NF16318665

DATOS CURIOSOS

Karely Ruiz es originaria de Monterrey, Nuevo León

• Su contenido en OnlyFans tiene un costo mensual aproximado de 16 dólares

• Ha construido su audiencia principalmente a través de redes sociales y colaboraciones

• Su crecimiento mediático ha estado ligado a polémicas, exposición digital y estrategias de contenido

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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