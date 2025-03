‘Quiero salir de deudas’: Abrirá Jessie Cave actriz de ‘Harry Potter’ cuenta en la plataforma OnlyFans

¿QUÉ DIJO JESSIE CAVE?

Cave, de 37 años, explicó que su cuenta no ofrecerá contenido sexual, sino que se centrará en lo que describió como “los mejores sonidos de cabello de calidad” y “cosas muy sensuales”, sin caer en lo explícito.

“Voy a lanzar un OnlyFans, pero no va a ser algo sexual. Es un fetiche. Fetiche no necesariamente significa sexual”, dijo en su podcast Before We Break Up Again.