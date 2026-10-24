Ramón Ayala Jr. se entrega en Texas y queda libre bajo fianza de 2 mil dólares

Un final con sabor agridulce para el denunciante de Ramón Ayala Jr. fue lo que resultó este fin de semana, cuando trascendió que el también músico se entregó a las autoridades en Texas debido a la acusación de una agresión sexual, sin embargo salió tras pagar una fianza. El músico acudió el viernes 23 de octubre de 2026 ante las autoridades del condado de Hidalgo, donde enfrenta el procedimiento penal, posteriormente quedó en libertad tras el pago de una fianza de 2 mil dólares, mientras continúa el proceso judicial. El caso se suma a las demandas civiles presentadas por exintegrantes y extrabajadores de la agrupación ‘Ramón Ayala y sus Bravos del Norte’, quienes han denunciado presuntas agresiones sexuales, acoso e intimidación durante giras de trabajo realizadas entre 2024 y 2025.

EL PROBLEMA Registros del Condado de Hidalgo señalan que Ayala Jr. ingresó a la cárcel la mañana del viernes 23 de octubre, luego de que se emitió una orden de aprehensión en su contra. El hijo del llamado “Rey del Acordeón” fue presentado ante una autoridad judicial y abandonó el centro de detención por la tarde tras cubrir la fianza. Hasta el momento, las acusaciones no han derivado en una sentencia condenatoria contra Ramón Ayala Jr., quien conserva la presunción de inocencia. Los señalamientos contra el hijo del llamado Rey del Acordeón forman parte de un caso que contempla tanto una investigación penal como acciones civiles promovidas por personas que trabajaron con la agrupación.

@giozamora.media Ramón Ayala Junior se presenta ante autoridades de Hidalgo Texas y sale con fianza de dos mil dólares Tres exintegrantes de la banda de su padre presentan señalamientos desde febrero. El primer juicio civil está fijado para diciembre. - Texas, Estados Unidos Vía : Hidalgo County ♬ original sound - Gio Zamora

CASOS Y POSTURAS Entre los denunciantes se encuentra un demandante identificado bajo el seudónimo de John Doe, cuya identidad se mantiene reservada en los documentos y reportes citados. De acuerdo con las acusaciones, durante las giras musicales habrían ocurrido presuntas conductas de carácter sexual sin consentimiento, además de episodios de acoso e intimidación. Los hechos denunciados corresponderían al periodo comprendido entre 2024 y 2025. El abogado Tony Buzbee representa a los demandantes en las acciones civiles y ha dado a conocer información relacionada con el caso. La entrega voluntaria de Ramón Ayala Jr. representa un avance en la vía penal, que deberá seguir su curso ante las autoridades correspondientes; este procedimiento es independiente de las reclamaciones civiles que buscan establecer posibles responsabilidades y obtener una reparación por los daños alegados.

El cantante Ramón Ayala, padre del acusado, también figura como codemandado en las acciones civiles, junto con la agrupación. Los demandantes sostienen que pudo haber existido negligencia, falta de supervisión u omisiones ante las conductas que denuncian. Estos señalamientos deberán ser examinados dentro del procedimiento judicial y no equivalen, por sí mismos, a una responsabilidad legal ya establecida.

UNA RESPUESTA Por su parte, la defensa de los Ayala ha rechazado las acusaciones y las ha calificado como un ataque mediático sin fundamento, de acuerdo con los reportes difundidos sobre el caso. La participación de Ramón Ayala padre en las demandas civiles no significa que enfrente necesariamente el mismo cargo penal que su hijo. Se trata de vías legales distintas, con señalamientos y posibles responsabilidades que deben analizarse por separado. (Con información de El Universal y Reforma)