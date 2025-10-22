¿Real o falso? Llora Luisito Comunica tras recibir rechazo de visa de la India

/ 22 octubre 2025
    ¿Real o falso? Llora Luisito Comunica tras recibir rechazo de visa de la India
    Plan. Luisito pretendía documentar esta tradición con su característico enfoque, mostrando al público hispano una faceta distinta de la cultura india. FOTOS: INSTAGRAM@LUISITOCOMUNICA

Según el creador de contenido tenía muchas esperanzas de filmar videos en el ‘Festival Gorehabba’

Los millones de seguidores de Luisito Comunica se conmovieron y compartieron el dolor que el creador de contenido padece desde este martes debido a que hizo público el rechazo de la embajada de la India a su visa por lo que quedó fuera de uno de los festivales en donde el protagonista es el excremento de las vacas.

De acuerdo a sus historias en redes sociales, Luisito llegó hasta las lágrimas y aseguró que agotó las instancias para poder ser aceptado en el país asiático.

El youtuber compartió su decepción y relató que las autoridades no le ofrecieron ninguna explicación sobre la decisión, lo que generó sorpresa entre sus millones de seguidores.

¿POR QUÉ QUERÍA VIAJAR LUISITO A LA INDIA?

El influencer mexicano dijo desesperado a sus fans las resoluciones de las autoridades migratorias. “No quieren que entre al país. Se portaron súper groseros y la verdad me pone muy triste”, explicó el youtuber poblano.

Luisito detalló que llevaba casi un año organizando este viaje con el propósito de asistir a un festival tradicional en el que los participantes utilizan estiércol de vaca como parte de un ritual de purificación y convivencia comunitaria.

Según contó, pensaba grabar contenido como parte del Festival Gorehabba, lo que lo llevó a las lágrimas.

Este evento simboliza la limpieza espiritual, fertilidad y hermandad. Y durante la jornada, los pobladores se lanzan excremento de vaca entre sí en un ambiente festivo que busca atraer prosperidad y buena fortuna.

Luisito pretendía documentar esta tradición con su característico enfoque curioso y respetuoso, mostrando al público hispano una faceta distinta de la cultura india.

FINAL NO FELIZ

Más tarde el youtuber comentó que su amigo Cucho, con quien ha compartido múltiples aventuras y grabaciones alrededor del mundo, también formaba parte del plan de viaje.

A diferencia del influencer, Cucho sí obtuvo la visa, por lo que muy posiblemente sea él quien se aventure a documentar el festival Gorehabba y capture el momento para compartirlo más adelante con la audiencia del canal. (Con información de El Universal)

