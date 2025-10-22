¿Real o falso? Llora Luisito Comunica tras recibir rechazo de visa de la India

Los millones de seguidores de Luisito Comunica se conmovieron y compartieron el dolor que el creador de contenido padece desde este martes debido a que hizo público el rechazo de la embajada de la India a su visa por lo que quedó fuera de uno de los festivales en donde el protagonista es el excremento de las vacas. De acuerdo a sus historias en redes sociales, Luisito llegó hasta las lágrimas y aseguró que agotó las instancias para poder ser aceptado en el país asiático. El youtuber compartió su decepción y relató que las autoridades no le ofrecieron ninguna explicación sobre la decisión, lo que generó sorpresa entre sus millones de seguidores.

"Luisito Comunica":

¿POR QUÉ QUERÍA VIAJAR LUISITO A LA INDIA? El influencer mexicano dijo desesperado a sus fans las resoluciones de las autoridades migratorias. “No quieren que entre al país. Se portaron súper groseros y la verdad me pone muy triste”, explicó el youtuber poblano. Luisito detalló que llevaba casi un año organizando este viaje con el propósito de asistir a un festival tradicional en el que los participantes utilizan estiércol de vaca como parte de un ritual de purificación y convivencia comunitaria. Según contó, pensaba grabar contenido como parte del Festival Gorehabba, lo que lo llevó a las lágrimas.

Este evento simboliza la limpieza espiritual, fertilidad y hermandad. Y durante la jornada, los pobladores se lanzan excremento de vaca entre sí en un ambiente festivo que busca atraer prosperidad y buena fortuna. Luisito pretendía documentar esta tradición con su característico enfoque curioso y respetuoso, mostrando al público hispano una faceta distinta de la cultura india.