‘Culpa’ Kevin Federline a Lindsay Lohan y a Paris Hilton de su divorcio con Britney Spears

Show
/ 22 octubre 2025
    ‘Culpa’ Kevin Federline a Lindsay Lohan y a Paris Hilton de su divorcio con Britney Spears
    Experiencia. Los representantes de Britney insisten en que el bailarín sólo se está aprovechando de su ex y los fanáticos recuerdan esos momentos como uno de los más divertidos en la cultura pop. FOTO: INTERNET/ ARCHIVO

Más extractos de las memorias del exesposo de la estrella pop se han filtrado, exponiendo las intenciones del bailarín sobre lo que presuntamente vivió con la cantante y sus hijos

Parece que cada semana saldrán a la luz supuestos oscuros secretos de la estrella pop Britney Spears. Y es que en sus recientes memorias titulada: ‘You Thought You Knew’, Kevin Federline, quien es papá de sus dos hijos en común detalló una presunta fiesta que habría tenido la cantante junto a dos celebridades de la época: Paris Hilton y Lindsay Lohan con quienes tenía fiestas y excesos.

Afirmó que fue una llamada telefónica en la madrugada, con Britney al otro lado de la línea, en estado de ebriedad junto a Hilton y Lohan, lo que provocó su divorcio definitivo.

Las tres, según contó, estaban borrachas y le pedían que se uniera a ellas. Por su parte Federline asegura que podía escuchar a sus hijos Sean Preston y Jayden llorando desconsolados. Él se encontraba trabajando en Miami por lo que no pudo evitar el festejo entre las estrellas y el descuido de sus menores.

¿DE QUÉ ACUSA KEVIN A BRITNEY?

Aunque no era la primera vez que Spears aparecía en los titulares de distintos medios de comunicación por sus fiestas, para Federline ese momento fue “la gota que derramó el vaso”. La llamada no solo evidenció, a su juicio, una falta de responsabilidad, sino que le dejó claro que la prioridad de la cantante ya no era su familia.

“Ya había visto las fotos en los medios: la mansión de Paris en Malibú, las fiestas, las madrugadas sin fin”, escribió. Para él, resultaba imposible seguir esperando a que ella cambiara su estilo de vida con muchos excesos en su vida, entre ellos, la droga y el alcohol.

TE PUEDE INTERESAR: ¡De Netflix a la Gran Pantalla! Proyectarán en cines el final de Stranger Things: ¿llegará a México?

En tanto, los representantes de Britney insisten en que el bailarín sólo se está aprovechando de su ex y los fanáticos recuerdan esos momentos como uno de los más divertidos en la cultura pop. (Con información de El Universal)

Temas


Divorcios
Espectáculos
Viral

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Britney Spears

true

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El Gobierno de Claudia Sheinbaum dará prioridad al tren Derramadero–Saltillo–Ramos por la alta demanda de transporte laboral.

Priorizará Gobierno de Sheinbaum construcción del tramo ferroviario Derramadero-Saltillo-Ramos ante alta demanda de transporte
El plazo para que México entregue el agua acordada a Estados Unidos vence este 24 de octubre.

Escala conflicto por el agua: Piden en Texas incluir acuerdo en la negociación del T-MEC

El dengue hemorrágico es el tipo más grave; los casos se mantienen en otoño ante la mayor resistencia del mosquito.

Coahuila: Alertan por mayor resistencia del mosquito del dengue
El mediocampista inglés volvió a marcar la diferencia en el Santiago Bernabéu, donde fue ovacionado por la afición blanca.

Bellingham le da la victoria al Real Madrid sobre la Juventus en la Champions League
Sorpresa. La película producida por SONY logró este jueves sobrepasar los 400 millones de minutos rerpoducidos, según dio a conocer Netflix.

¡Logro para Netflix! Confirma que ‘KPop Demon Hunters’ tendrán muñecas y juguetes con Mattel y Hasbro

Oposición acusa intento de control político y militarización del país.

Dan luz verde a Sheinbaum: la Marina tendrá poder cibernético y más control operativo
El titular de la SSPC ratificó su compromiso de prevenir, vigilar y atender la seguridad de la población.

García Harfuch supervisa acciones de seguridad en Gómez Palacio, municipio prioritario de Durango
El caso de Ana María Serrano continúa siendo un referente en la lucha contra la violencia de género, que trasciende fronteras y generaciones.

‘La luz al final del túnel se llama justicia’: madre de Ana María Serrano alerta sobre posible liberación del presunto feminicida