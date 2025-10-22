‘Culpa’ Kevin Federline a Lindsay Lohan y a Paris Hilton de su divorcio con Britney Spears
Más extractos de las memorias del exesposo de la estrella pop se han filtrado, exponiendo las intenciones del bailarín sobre lo que presuntamente vivió con la cantante y sus hijos
Parece que cada semana saldrán a la luz supuestos oscuros secretos de la estrella pop Britney Spears. Y es que en sus recientes memorias titulada: ‘You Thought You Knew’, Kevin Federline, quien es papá de sus dos hijos en común detalló una presunta fiesta que habría tenido la cantante junto a dos celebridades de la época: Paris Hilton y Lindsay Lohan con quienes tenía fiestas y excesos.
Afirmó que fue una llamada telefónica en la madrugada, con Britney al otro lado de la línea, en estado de ebriedad junto a Hilton y Lohan, lo que provocó su divorcio definitivo.
Las tres, según contó, estaban borrachas y le pedían que se uniera a ellas. Por su parte Federline asegura que podía escuchar a sus hijos Sean Preston y Jayden llorando desconsolados. Él se encontraba trabajando en Miami por lo que no pudo evitar el festejo entre las estrellas y el descuido de sus menores.
¿DE QUÉ ACUSA KEVIN A BRITNEY?
Aunque no era la primera vez que Spears aparecía en los titulares de distintos medios de comunicación por sus fiestas, para Federline ese momento fue “la gota que derramó el vaso”. La llamada no solo evidenció, a su juicio, una falta de responsabilidad, sino que le dejó claro que la prioridad de la cantante ya no era su familia.
“Ya había visto las fotos en los medios: la mansión de Paris en Malibú, las fiestas, las madrugadas sin fin”, escribió. Para él, resultaba imposible seguir esperando a que ella cambiara su estilo de vida con muchos excesos en su vida, entre ellos, la droga y el alcohol.
En tanto, los representantes de Britney insisten en que el bailarín sólo se está aprovechando de su ex y los fanáticos recuerdan esos momentos como uno de los más divertidos en la cultura pop. (Con información de El Universal)