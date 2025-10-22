‘Culpa’ Kevin Federline a Lindsay Lohan y a Paris Hilton de su divorcio con Britney Spears

Parece que cada semana saldrán a la luz supuestos oscuros secretos de la estrella pop Britney Spears. Y es que en sus recientes memorias titulada: ‘You Thought You Knew’, Kevin Federline, quien es papá de sus dos hijos en común detalló una presunta fiesta que habría tenido la cantante junto a dos celebridades de la época: Paris Hilton y Lindsay Lohan con quienes tenía fiestas y excesos.

Afirmó que fue una llamada telefónica en la madrugada, con Britney al otro lado de la línea, en estado de ebriedad junto a Hilton y Lohan, lo que provocó su divorcio definitivo.

Las tres, según contó, estaban borrachas y le pedían que se uniera a ellas. Por su parte Federline asegura que podía escuchar a sus hijos Sean Preston y Jayden llorando desconsolados. Él se encontraba trabajando en Miami por lo que no pudo evitar el festejo entre las estrellas y el descuido de sus menores.