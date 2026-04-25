Recomendación de Cine en Casa: ‘Alta Fidelidad’

Rob Gordon es dueño de una tienda de discos en Chicago que está obsesionado con la música y con hacer listas de “top 5” para todo. Tras ser abandonado por su novia Laura, decide revisar sus relaciones pasadas para entender por qué siempre fracasa en el amor, estableciendo un diálogo directo con el espectador.

En un texto universal como lo es la Biblia, se percibe el concepto de la devoción como entrega total, lealtad y amor reverente hacia Dios. En la cultura pop en cintas dosmileras como Almost Famous o School of Rock, la devoción se transforma en una conexión profunda a través de la música, que funciona como una red de experiencias íntimas. En ‘Alta Fidelidad’, es esta devoción musical la que permite a un hombre emocionalmente inestable reconstruir los fragmentos de su memoria.

Pocas veces se aborda la identidad con tal melancolía a través de los vinilos, rindiendo al mismo tiempo un tributo a la madurez con tanta ligereza y humor. En esta adaptación dirigida por Stephen Frears y basada en la novela de Nick Hornby, se exploran los límites de la masculinidad desde una perspectiva autoral que mezcla lo patético con lo entrañable. A partir de una premisa peculiar, la película supera la comedia romántica convencional al incorporar recursos como romper la cuarta pared, que expone a un protagonista egoísta pero profundamente vulnerable.