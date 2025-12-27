Recomendación de Cine en Casa: ‘Amistad Tóxica’

Craig Waterman es un padre de familia suburbano, socialmente torpe y frustrado con su vida rutinaria, su trabajo y su falta de amistades. Todo cambia cuando conoce a Austin, su nuevo y carismático vecino conocido por ser un aclamado presentador del clima con una personalidad encantadora. A partir de ahí, Craig se obsesiona con la idea de convertirse en amigo de Austin, creyendo que esa amistad podría darle el sentido de pertenencia y validación que siempre ha buscado.

En la década de los noventa, Adrian Lyne puso a prueba la percepción del espectador, especialmente del público adulto, al desarrollar lo que puede leerse como una fábula moderna sobre las relaciones de pareja. En Atracción Fatal, encabezada por un joven Michael Douglas y una Glenn Close descabellada, Lyne hizo una antítesis de las relaciones ideales convirtiendo su película en una obra profundamente influida por el espíritu del entretenimiento y el morbo propio de su época.

‘Amistad Tóxica’, estrenada post-pandemia y ajena a la liberadora cinta sobre la esclavitud de Steven Spielberg, funciona en parte por la época actual en la que vivimos. Para Lyne, fue comprometedor realizar el retrato de una obsesión punta a punta que conllevaba una infidelidad situándose en la era final del milenio. En un caso tan particular como el de la cinta de Andrew DeYoung y protagonizada por un Tim Robinson, tan caótico como asolador, se denota un atrevimiento al retratar lo incómodo que puede resultar hacer amigos en estos tiempos.