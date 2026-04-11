Recomendación de Cine en Casa: ‘Big: Quisiera ser Grande’

Josh es un adolescente frustrado que encuentra una misteriosa máquina otorgadora de deseos. Sin saber las consecuencias, pide convertirse en adulto y al día siguiente despierta en el cuerpo de un hombre de treinta años. Atrapado en una vida adulta en la ciudad de Nueva York consigue trabajo en una empresa de juguetes, donde su mentalidad infantil lo convierte en un exitoso empleado, aunque con consecuencias inesperadas.

La conversación que rodea al cine no depende únicamente de las circunstancias de una época determinada, sino de la serie de corrientes que rodean a una sociedad. Los comentarios de usuarios anónimos recalcan que “pensarle mucho” a una película como lo es Big resulta conflictivo: una cinta marcada por el fin del mandato de Ronald Reagan o que tenía como sombra a la exitosa Rain Man. En condiciones como las actuales, se hablaría más de que un actor como Dustin Hoffman esté interpretando un papel que “no le corresponde” hacer: interpretar a un hombre autista, sin padecer de esta condición.

Pensar excesivamente en la trama de Big implica reconocer algo tenso: ¿Cómo es que representar una fantasía alimentada por la mente de un niño podría llevar a su público a reflexionar? Como directora, Penny Marshall entiende que la madurez se encuentra en todos.