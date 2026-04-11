Coachella arranca entre polémica y espectáculo: Sabrina Carpenter lidera la primera jornada

Todo fue fiesta, diversión, música, moda y alegría en la primera jornada de eventos de Coachella, y uno de los momentos más esperados fue con Sabrina Carpenter, quien hizo un recorrido por sus éxitos y demostró por qué es una de las estrellas pop del momento. Carpenter arrancó su actuación este viernes con un video pregrabado al estilo film noir, en el que un policía, interpretado por Sam Elliott, le advierte sobre los peligros de ir a California. Ya en vivo, la cantante desfiló por una pasarela repleta de estrellas que evocaban el Paseo de la Fama de Hollywood Boulevard, antes de dar inicio al concierto con el tema ‘House Tour’.

SU MEJOR AMIGO: UN PERRO La primera parte de su set fue explosiva y estuvo marcada por vestuarios con brillos y gasas vaporosas, y por algunos de sus temas más populares, como ‘Busy Woman’, ‘Taste Me’ y ‘Manchild’. Este último destacó por su característico sentido del humor, acompañado de una coreografía interpretada por un grupo de bailarines vestidos de dálmatas y poodles franceses, en sintonía con su más reciente álbum de estudio, ‘Man’s Best Friend’ (‘El mejor amigo del hombre’).

El set se transformó en varias ocasiones: pasó de unas colinas que evocaban Hollywood, donde el característico letrero fue sustituido por uno que leía “Sabrinawood”, a un estudio de grabación, un set de casting y, finalmente, a Broadway, con guiños a películas como ‘Chicago’ o ‘Fame’. “Muchas cosas han cambiado desde la última vez que vine, sabía que cuando regresara sería como cabeza de cartel. Lo dije... y si no lo hubiera logrado, habría sido raro”, bromeó la cantante.

CON WILL FERRELL Y SUSAN SARANDON Carpenter no contó con invitados musicales especiales, pero el actor Will Ferrell apareció en el escenario caracterizado como electricista para “salvar” el show de la cantante; mientras que Susan Sarandon ofreció un largo monólogo en medio del espectáculo, que rompió con el ambiente festivo que hasta entonces había dominado la primera parte. La cantante interpretó ‘Espresso’, su tema más conocido, en la última parte de su show, vestida como bailarina de burlesque, y cerró con ‘Tears’ en una actuación bajo el agua que terminó con ella subida en una fuente que no solo la mojó a ella, sino también al público que quedaba cerca.

LA POLÉMICA En redes sociales se viralizó uno de los momentos de la transmisión del show por YouTube, ya que uno de sus fans realizó el zaghareet como símbolo de alegría justo en un momento en el que Sabrina estaba en silencio. “Es raro, no me gusta”, dijo la cantante cuando el fan celebró emocionado el momento que vivía en el concierto. Los usuarios en redes criticaron la reacción de Sabrina y sus acciones, por lo que hasta la tarde del sábado la cantante de ‘Please Please Please’ no se había pronunciado; sin embargo, fanáticos de la cultura árabe o africana seguían indignados por lo ocurrido.

LLEGÓ K-POP DEMON HUNTERS Por el escenario principal también desfilaron la agrupación británica The xx y Record Safari. Se tenía previsto que el DJ italiano Anyma presentara su ambiciosa nueva gira, uno de los espectáculos más esperados por los asistentes, pero la organización del evento anunció minutos después de la cita que el show se había cancelado “debido a fuertes vientos”. Al otro lado del festival, la agrupación global Katseye reunió a miles de personas que, además de corear temas como ‘Gabriela’ o ‘Internet Game’, fueron sorprendidas con la aparición de Huntr/x, quienes interpretaron ‘Golden’, la canción ganadora del Óscar de la cinta ‘K-Pop Demon Hunters’. (Con información de AP)

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