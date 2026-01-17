Recomendación de Cine en Casa: ‘Corina’
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
La joven escritora y correctora de estilo abarca en 96 minutos un viaje de introspección personal para perder su mayor pánico: el miedo a vivir.
Corina es una joven introvertida que padece de agorafobia, lo que la lleva a pasar casi todo su tiempo dentro de su departamento. Trabaja cerca de su casa para una editorial, donde su rutina controlada le da seguridad hasta que comete un error grave en un libro que ya está a punto de publicarse. Para corregirlo, Corina se ve obligada a hacer algo que ha evitado siempre: salir al mundo exterior y emprender un viaje inesperado, donde enfrentará sus miedos, conectará con otras personas y definirá qué es lo que quiere de su vida.
Resulta un tanto peculiar que la cineasta Urzula Barba Hopfner, radicada en Guadalajara, haya decidido realizar su ópera prima, en tiempos en donde existen personas deseando una intervención militar extranjera para “eliminar” el narcotráfico. En una época tan insegura y con una imagen del país asociada internacionalmente al crimen, la directora Urzula, egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica, decide hacer algo raro en la industria del cine mexicano actual: realizar un largometraje que no aborde la violencia o el narcotráfico como tema central.
Todo esto sin la intención de ganarse nominaciones o premios de lo que ha recaído en la industria del cine mexicano últimamente: el impacto instantáneo.
En Corina, la joven escritora y correctora de estilo abarca en 96 minutos un viaje de introspección personal para perder su mayor pánico: el miedo a vivir. Este recorrido no se construye desde giros narrativos extravagantes o un espectáculo de cualidades odiséicas, sino desde lo cotidiano: desde los silencios de las carreteras tapatías, los magueyes de fondo y las pequeñas decisiones que van marcando su transformación personal.
Con una apuesta por una mirada íntima y sensible, al estilo de la aclamada cinta francesa Amélie, un título como este permite al espectador acercarse a un mundo honesto y vulnerable, reconociendo la fragilidad, la ansiedad y la necesidad humana de encontrar sentido y pertenencia más allá de lo que solemos llamar cotidiano.
TE PUEDE INTEREAAR: ‘El Caballero de los Siete Reinos’: la nueva apuesta de HBO Max para expandir el mundo de ‘Game of Thrones’
¿Dónde?: Amazon Prime Video
Directora: Urzula Barba Hopfner
Año: 2024
Duración: 96 minutos
Calificación: 84/100