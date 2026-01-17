Recomendación de Cine en Casa: ‘Corina’

Corina es una joven introvertida que padece de agorafobia, lo que la lleva a pasar casi todo su tiempo dentro de su departamento. Trabaja cerca de su casa para una editorial, donde su rutina controlada le da seguridad hasta que comete un error grave en un libro que ya está a punto de publicarse. Para corregirlo, Corina se ve obligada a hacer algo que ha evitado siempre: salir al mundo exterior y emprender un viaje inesperado, donde enfrentará sus miedos, conectará con otras personas y definirá qué es lo que quiere de su vida.

Resulta un tanto peculiar que la cineasta Urzula Barba Hopfner, radicada en Guadalajara, haya decidido realizar su ópera prima, en tiempos en donde existen personas deseando una intervención militar extranjera para “eliminar” el narcotráfico. En una época tan insegura y con una imagen del país asociada internacionalmente al crimen, la directora Urzula, egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica, decide hacer algo raro en la industria del cine mexicano actual: realizar un largometraje que no aborde la violencia o el narcotráfico como tema central.

Todo esto sin la intención de ganarse nominaciones o premios de lo que ha recaído en la industria del cine mexicano últimamente: el impacto instantáneo.