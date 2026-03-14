Recomendación de Cine en Casa: ‘En la Boca del Terror’

John Trent es un investigador de seguros contratado para encontrar a Sutter Cane, un famoso escritor de novelas de horror que ha desaparecido misteriosamente justo antes de publicar su nuevo libro. Durante su investigación, Trent viaja con la editora de Cane a un extraño pueblo llamado Hobb’s End; un lugar que aparentemente no existe en ningún mapa, pero que aparece descrito con exactitud en las novelas del autor.

El terror contemporáneo siempre encontrará un retorno constante a la obra de John Carpenter. Compositor de sus propias bandas sonoras, guionista y cineasta con un estilo único para generar inquietud, Carpenter estableció las bases del horror cósmico moderno.

Inspirado por la obra de H.P. Lovecraft y fascinado por el avance de los efectos prácticos, el realizador estadounidense ya exploraba con sutileza el estado psicológico de su tiempo, alejándose de las convencionalidades para examinar la fragilidad de la condición humana.