Recomendación de Cine en Casa: ‘En la Boca del Terror’
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Como cierre de su Trilogía del Apocalipsis, hace de esta su obra más alusiva y bizarra
John Trent es un investigador de seguros contratado para encontrar a Sutter Cane, un famoso escritor de novelas de horror que ha desaparecido misteriosamente justo antes de publicar su nuevo libro. Durante su investigación, Trent viaja con la editora de Cane a un extraño pueblo llamado Hobb’s End; un lugar que aparentemente no existe en ningún mapa, pero que aparece descrito con exactitud en las novelas del autor.
El terror contemporáneo siempre encontrará un retorno constante a la obra de John Carpenter. Compositor de sus propias bandas sonoras, guionista y cineasta con un estilo único para generar inquietud, Carpenter estableció las bases del horror cósmico moderno.
Inspirado por la obra de H.P. Lovecraft y fascinado por el avance de los efectos prácticos, el realizador estadounidense ya exploraba con sutileza el estado psicológico de su tiempo, alejándose de las convencionalidades para examinar la fragilidad de la condición humana.
En ‘En la Boca del Terror’ hay una forma distinta de sembrar el terror. Después de pasar por el alien multiformas, un Plymouth Fury y la personificación del mal que perdura décadas mediante un hombre gigante con overol azul, Carpenter va más allá con un fenómeno parasocial: la insanidad como resultado del consumo masivo de historias. Es un horror que no surge de la oscuridad confinada entre muros, sino de la tinta de una máquina de escribir.
Como cierre de su Trilogía del Apocalipsis, hace de esta su obra más alusiva y bizarra.
Después de tres décadas, su advertencia sigue más vigente que nunca: la línea entre ficción y realidad es más tenue que un fino cristal. Un personaje como Trent deja de ser un observador para convertirse en la víctima de un autor como Sutter Cane; su risa final frente a la pantalla es el reconocimiento de que nosotros, como espectadores, somos los siguientes en ser consumidos por las narrativas.
¿Dónde?: HBO Max
Director: John Carpenter
Año: 1994
Duración: 95 minutos
Calificación: 88/100