Recomendación de Cine en Casa: ‘En la Boca del Terror’

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/ 14 marzo 2026
    Recomendación de Cine en Casa: ‘En la Boca del Terror’
    Historia. Un personaje como Trent deja de ser un observador para convertirse en la víctima de un autor como Sutter Cane. FOTO: INTERNET

Como cierre de su Trilogía del Apocalipsis, hace de esta su obra más alusiva y bizarra

John Trent es un investigador de seguros contratado para encontrar a Sutter Cane, un famoso escritor de novelas de horror que ha desaparecido misteriosamente justo antes de publicar su nuevo libro. Durante su investigación, Trent viaja con la editora de Cane a un extraño pueblo llamado Hobb’s End; un lugar que aparentemente no existe en ningún mapa, pero que aparece descrito con exactitud en las novelas del autor.

El terror contemporáneo siempre encontrará un retorno constante a la obra de John Carpenter. Compositor de sus propias bandas sonoras, guionista y cineasta con un estilo único para generar inquietud, Carpenter estableció las bases del horror cósmico moderno.

Inspirado por la obra de H.P. Lovecraft y fascinado por el avance de los efectos prácticos, el realizador estadounidense ya exploraba con sutileza el estado psicológico de su tiempo, alejándose de las convencionalidades para examinar la fragilidad de la condición humana.

En ‘En la Boca del Terror’ hay una forma distinta de sembrar el terror. Después de pasar por el alien multiformas, un Plymouth Fury y la personificación del mal que perdura décadas mediante un hombre gigante con overol azul, Carpenter va más allá con un fenómeno parasocial: la insanidad como resultado del consumo masivo de historias. Es un horror que no surge de la oscuridad confinada entre muros, sino de la tinta de una máquina de escribir.

Como cierre de su Trilogía del Apocalipsis, hace de esta su obra más alusiva y bizarra.

Después de tres décadas, su advertencia sigue más vigente que nunca: la línea entre ficción y realidad es más tenue que un fino cristal. Un personaje como Trent deja de ser un observador para convertirse en la víctima de un autor como Sutter Cane; su risa final frente a la pantalla es el reconocimiento de que nosotros, como espectadores, somos los siguientes en ser consumidos por las narrativas.

https://vanguardia.com.mx/show/no-solo-la-estatuilla-nominados-al-oscar-reciben-lujosas-bolsas-de-regalo-valuadas-en-350-mil-dolares-GF19583849

¿Dónde?: HBO Max

Director: John Carpenter

Año: 1994

Duración: 95 minutos

Calificación: 88/100

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cine
Espectáculos
Recomendaciones

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


HBO Max

Fernando Gaxiola Corona

Fernando Gaxiola Corona

Originario de Saltillo, estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Ibero Ciudad de México. Asistente de director en cortometrajes filmados en la ciudad de Saltillo, lector y cinéfilo.

Selección de los editores
El Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos (ECMWF), también detectó señales tempranas que apuntan a uno de los eventos más intensos registrados.

Alerta por ‘Súper Niño en 2026’ ¿por qué los científicos activaron la vigilancia máxima?
Euforia por Harfuch en cobijas ‘súper suaves’ y más productos, tras caída de ‘El Mencho’

Euforia por Harfuch en cobijas ‘súper suaves’ y más productos, tras caída de ‘El Mencho’
Coahuila estará construyendo esta nueva alternativa vial que permitiría conectar las salidas al norte y sur sin pasar por el centro de la ciudad.

Saltillo: licitan concesión para construir y explotar nuevo Periférico por 30 años
Trump critica rechazo de Sheinbaum a la intervención de Estados Unidos al cártel

Trump reprocha rechazo de Sheinbaum a propuesta de intervención militar contra el cártel
La aparición de Omar García Harfuch en un canal de televisión estadounidense volvió a colocar el foco internacional en la estrategia de seguridad de México.

Harfuch en televisión de EU... así fue la presentación del secretario tras la muerte de ’El Mencho’
La Presidenta aseguró que el relevo en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa obedece a un ajuste dentro de la estrategia, no a resultados negativos.

Sheinbaum niega crisis en Sinaloa: relevo del jefe de Seguridad fue ‘cambio importante’
Un total de 291 médicas y médicos residentes se integraron a los 23 programas de formación de especialidades de Petróleos Mexicanos (Pemex) al inicio del nuevo ciclo académico.

Pemex forma a 291 médicos especialistas y gradúa a 283 residentes; destacan excelencia académica
La decisión supone un paso más en el acercamiento entre la Administración de Donald Trump y el Gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que la semana pasada restablecieron las relaciones diplomáticas.

EU emite licencia para permitir a sus empresas explotar y comerciar crudo venezolano