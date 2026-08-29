Recomendación De Cine En Casa: ‘La Jetée’

En un París subterráneo y devastado por una guerra nuclear, un grupo de científicos experimenta con un prisionero, enviándolo a través del tiempo para conseguir ayuda en el presente, aprovechando que el hombre vive obsesionado con un recuerdo de su infancia en un aeropuerto: el rostro de una mujer y la muerte violenta de un desconocido.

La evolución del cine se ha caracterizado, entre todas sus formas, por el avance de sus dos componentes: la imagen y el sonido. En sincronía, la una con la otra, las imágenes han tenido a Charles Chaplin bajo los efectos del undercranking, una técnica que reducía la velocidad de fotogramas por segundo para generar un movimiento acelerado y rápido. A casi cien años de lo que significó Chaplin para el cine mudo, un cineasta como Woody Allen logró homenajearlo y seguir haciendo este efecto con la excusa de hacer un cine de comedia diferente.

Es entonces que una cinta como La Jetée, o traducida al español como El muelle, se convierte en un cortometraje que alude a una fotosecuencia, donde el único pedazo de video se encuentra cuando una mujer despierta y parpadea en su cama. Si el cine en los años sesenta ya tenía a Godard, Truffaut o Rohmer, ¿por qué Chris Marker habría de contar una historia apocalíptica en puras imágenes?