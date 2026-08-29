Recomendación De Cine En Casa: ‘La Jetée’

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    Recomendación De Cine En Casa: ‘La Jetée’

Chris Marker convirtió una sucesión de fotografías en una experiencia cinematográfica que rompió con las convenciones de su época y dejó una huella que llegó hasta Hollywood

En un París subterráneo y devastado por una guerra nuclear, un grupo de científicos experimenta con un prisionero, enviándolo a través del tiempo para conseguir ayuda en el presente, aprovechando que el hombre vive obsesionado con un recuerdo de su infancia en un aeropuerto: el rostro de una mujer y la muerte violenta de un desconocido.

La evolución del cine se ha caracterizado, entre todas sus formas, por el avance de sus dos componentes: la imagen y el sonido. En sincronía, la una con la otra, las imágenes han tenido a Charles Chaplin bajo los efectos del undercranking, una técnica que reducía la velocidad de fotogramas por segundo para generar un movimiento acelerado y rápido. A casi cien años de lo que significó Chaplin para el cine mudo, un cineasta como Woody Allen logró homenajearlo y seguir haciendo este efecto con la excusa de hacer un cine de comedia diferente.

Es entonces que una cinta como La Jetée, o traducida al español como El muelle, se convierte en un cortometraje que alude a una fotosecuencia, donde el único pedazo de video se encuentra cuando una mujer despierta y parpadea en su cama. Si el cine en los años sesenta ya tenía a Godard, Truffaut o Rohmer, ¿por qué Chris Marker habría de contar una historia apocalíptica en puras imágenes?

Marker demostró que la esencia del cine no radica en crear la ilusión de ver fotogramas moviéndose por segundo, sino en la memoria y el montaje. Al congelar el tiempo con fotografías, Marker probó que una imagen fija puede transmitir la misma fuerza e ilusión que cualquier persona en movimiento.

Rompiendo con los esquemas del cine tradicional, Chris Marker creó una propuesta innovadora y visualmente fascinante que envuelve al espectador de principio a fin. Es así que La Jetée no solo redefine el género de la ciencia ficción, sino que demuestra cómo una idea revolucionaria puede transformar el lenguaje audiovisual y convertirse en una obra de culto, capaz de tener a Brad Pitt treinta años después en una readaptación.

https://vanguardia.com.mx/show/sam-smith-dolly-parton-y-juan-gabriel-JD23139426

¿Dónde?: MUBI

Director: Chris Marker

Año: 1962

Duración: 29 minutos

Calificación: 92/100

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Fernando Gaxiola Corona

Fernando Gaxiola Corona

Originario de Saltillo, estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Ibero Ciudad de México. Asistente de director en cortometrajes filmados en la ciudad de Saltillo, lector y cinéfilo.

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