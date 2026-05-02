Recomendación de Cine en Casa: ‘La Rosa Púrpura del Cairo’

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    Recomendación de Cine en Casa: ‘La Rosa Púrpura del Cairo’
    Opciones. Esta película sorpresivamente puede encontrarse en dos plataformas: VIX y MGM Plus. FOTO: INTERNET

Allen ha enfrentado al sistema estadounidense desde casi todas sus formas: se burló de su país, de sus líderes, de la política nacional, de las comunidades que lo rodeaban

‘Cecilia’ es una mujer pobre y maltratada que vive durante la Gran Depresión en Estados Unidos. Para escapar de su vida triste y de su matrimonio infeliz, Cecilia se dedica a ir frecuentemente al cine, donde se refugia en las historias románticas y fantásticas de la pantalla. Un día, mientras ve repetidamente una película, uno de los personajes, Tom Baxter, se fija en ella desde la pantalla y decide salir de la película para conocerla.

Para algunos, prodigioso, para los medios, polémico y para muchos, obsceno y cínico, Woody Allen lleva desafiando los límites de la ficción desde finales de los sesenta. Take the Money and Run, traducida al español como Robó, huyó y lo pescaron, propone una ruptura poco convencional para su época: parodiar el género criminal desde la torpeza, el absurdo y el fracaso. Aquí, Allen interpreta al ladrón de bancos más perseguido de Estados Unidos, no por una maldad premeditada, sino por una torpeza casi encantadora.

Poco después se burlaría también del famoso “Tricky Dick”, Richard Nixon, uno de los presidentes más humillados y despojados de seriedad en la cultura popular estadounidense. En Sleeper, conocida en España como El dormilón, Allen retoma el imaginario distópico de obras como 1984 de George Orwell para convertirlo en una sátira política, corporal y absurda.

Allen ha enfrentado al sistema estadounidense desde casi todas sus formas: se burló de su país, de sus líderes, de la política nacional, de las comunidades que lo rodeaban en Nueva York y, sobre todo, de la Academia al faltar repetidamente a la ceremonia de los Oscar pero haciéndose de cuatro premios a lo largo de su carrera.

En medio de la polémica, la indigencia y el desprecio por la consolidación institucional, Woody Allen parece haber sostenido un único interés como cineasta: ser dueño historias donde el cine es una forma de escapar de la realidad contemporánea; incluso si se tiene que salir del proyector.

https://vanguardia.com.mx/show/diego-luna-se-suma-al-live-action-de-enredados-con-personaje-inedito-FH20414771

¿Dónde?: VIX, MGM Plus

Director: Woody Allen

Año: 1985

Duración: 82 minutos

Calificación: 89/100

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Fernando Gaxiola Corona

Fernando Gaxiola Corona

Originario de Saltillo, estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Ibero Ciudad de México. Asistente de director en cortometrajes filmados en la ciudad de Saltillo, lector y cinéfilo.

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