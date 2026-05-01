Diego Luna se suma al live action de ‘Enredados’ con personaje inédito

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    Diego Luna se suma al live action de ‘Enredados’ con personaje inédito
    Historia. La versión live action de ‘Enredados’ reunirá a un elenco internacional con nuevos personajes FOTO: AP
Israel García
por Israel García

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El actor mexicano vuelve a colaborar con Disney en una nueva adaptación que comenzará rodaje en España

Una vez más, Diego Luna trabajará de la mano de Disney y, esta vez, dejará la galaxia muy, muy lejana para llegar al mundo de las princesas, ya que se confirmó que será parte del live action de ‘Enredados’, junto a Kathryn Hahn, Teagan Croft y Milo Manheim.

Aunque no se han dado más detalles del personaje al que el mexicano dará vida, Variety explicó que será uno creado exclusivamente para esta versión en acción real, la cual se desarrolló a lo largo de 2025.

El director de ‘El gran showman’, Michael Gracey, estará a cargo de esta nueva adaptación, a partir de un guion de Jennifer Kaytin Robinson. Teagan Croft y Milo Manheim interpretarán a Rapunzel y Flynn Rider, respectivamente.

DIEGO LUNA Y ‘RAPUNZEL’

La historia se basa en la versión animada que Disney lanzó en 2010, la cual recaudó más de 591 millones de dólares en la taquilla mundial, consolidándose como un éxito para la compañía.

El rodaje comenzará en España este mes de junio. Aún no se ha anunciado la fecha de estreno, aunque podría perfilarse como una de las apuestas para el verano de 2027, tras la llegada de otras versiones live action como ‘Lilo & Stitch 2’.

https://vanguardia.com.mx/show/suscriptores-buscan-frenar-fusion-entre-paramount-y-warner-por-posible-impacto-en-el-mercado-FH20412878

Luna fue nominado en la última edición de los Globos de Oro como Mejor Actor de Drama en Televisión por su papel de ‘Cassian Andor’ en la serie ‘Andor’, del universo ‘Star Wars’.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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