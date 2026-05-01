Diego Luna se suma al live action de ‘Enredados’ con personaje inédito
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El actor mexicano vuelve a colaborar con Disney en una nueva adaptación que comenzará rodaje en España
Una vez más, Diego Luna trabajará de la mano de Disney y, esta vez, dejará la galaxia muy, muy lejana para llegar al mundo de las princesas, ya que se confirmó que será parte del live action de ‘Enredados’, junto a Kathryn Hahn, Teagan Croft y Milo Manheim.
Aunque no se han dado más detalles del personaje al que el mexicano dará vida, Variety explicó que será uno creado exclusivamente para esta versión en acción real, la cual se desarrolló a lo largo de 2025.
El director de ‘El gran showman’, Michael Gracey, estará a cargo de esta nueva adaptación, a partir de un guion de Jennifer Kaytin Robinson. Teagan Croft y Milo Manheim interpretarán a Rapunzel y Flynn Rider, respectivamente.
DIEGO LUNA Y ‘RAPUNZEL’
La historia se basa en la versión animada que Disney lanzó en 2010, la cual recaudó más de 591 millones de dólares en la taquilla mundial, consolidándose como un éxito para la compañía.
El rodaje comenzará en España este mes de junio. Aún no se ha anunciado la fecha de estreno, aunque podría perfilarse como una de las apuestas para el verano de 2027, tras la llegada de otras versiones live action como ‘Lilo & Stitch 2’.
Luna fue nominado en la última edición de los Globos de Oro como Mejor Actor de Drama en Televisión por su papel de ‘Cassian Andor’ en la serie ‘Andor’, del universo ‘Star Wars’.