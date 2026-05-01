Diego Luna se suma al live action de ‘Enredados’ con personaje inédito

Una vez más, Diego Luna trabajará de la mano de Disney y, esta vez, dejará la galaxia muy, muy lejana para llegar al mundo de las princesas, ya que se confirmó que será parte del live action de ‘Enredados’, junto a Kathryn Hahn, Teagan Croft y Milo Manheim.

Aunque no se han dado más detalles del personaje al que el mexicano dará vida, Variety explicó que será uno creado exclusivamente para esta versión en acción real, la cual se desarrolló a lo largo de 2025.

El director de ‘El gran showman’, Michael Gracey, estará a cargo de esta nueva adaptación, a partir de un guion de Jennifer Kaytin Robinson. Teagan Croft y Milo Manheim interpretarán a Rapunzel y Flynn Rider, respectivamente.