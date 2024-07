Recomendación de cine en casa:

La dirección de James Hawes es sensible y respetuosa, asegurándose de que la historia se cuente con la dignidad y el respeto que merece. La fotografía es elegante y la recreación de la época está muy bien lograda, sumergiendo al espectador en la Europa de los años 30.

El guion adaptado del libro It’s not Impossible... The Life of Nicholas Winton, escrito por Bárbara, la hija de Winton está bien estructurado, alternando entre el pasado y el presente. Las escenas de los rescates son particularmente conmovedoras, mostrando el peligro y la desesperación de la situación.