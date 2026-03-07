Recomendación de cine en Casa: ‘Los Insólitos Peces Gato’
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
A través de una historia simple pero fuertemente emocional, está bien logrado el retrato sobre la importancia de la compañía
Claudia es una joven solitaria que vive en Guadalajara y que, tras enfermarse de apendicitis, es hospitalizada. En esta clínica conoce a Martha, una mujer carismática y generosa que padece VIH y vive con sus cuatro hijos. A pesar de su situación complicada, Martha mantiene una actitud optimista y una dinámica familiar caótica llena de afecto hasta integrarse poco a poco en su vida cotidiana.
En pleno siglo XXI, el cine mexicano ha vivido una especie de contradicciones constantes a causa del público general y la forma en la que se hacen y se distribuyen las películas. Por un lado, ejemplificando algunas dualidades entre cineastas, encajaría el caso de Arturo Ripstein y Ernesto Contreras. Para un director independiente como Ripstein, el cine se construye sin satisfacer audiencias, siempre bajo la cruda mirada de un país que parece estar siempre en llamas. Para Contreras, el cine es más allá de lo rudo e impactante: las lenguas indígenas no necesariamente se tienen que perder o el amor puede ser la señal para cambiar nuestra vida supuestamente aburrida.
En cambio, para Claudia Sainte-Luce, el cine es una experiencia familiar. En Los insólitos peces gato, la familia no nace de una misma sangre, sino de los vínculos cálidos y afectivos. Es la que se aparece cuando te sientas a ver películas los fines de semana, con la que compartes utensilios o con la que descansas en una playa de la costa.
Como cineasta, Sainte-Luce evita el uso del melodrama excesivo y construye una narrativa aparentemente sencilla pero emocionalmente potente que convierte su debut es una obra sensible y sincera que destaca dentro del cine contemporáneo.
A través de una historia simple pero fuertemente emocional, está bien logrado el retrato sobre la importancia de la compañía y el afecto en los momentos de vulnerabilidad, demostrando que en situaciones difíciles es posible encontrar formas inesperadas de pertenencia.
¿Dónde?: Netflix
Directora: Claudia Sainte-Luce
Año: 2013
Duración: 91 minutos
Calificación: 91/ 100