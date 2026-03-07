¡De Lupita D’Alessio a Beyoncé! Canciones que empoderan: voces femeninas que dejaron huella en la música

El talento de algunas artistas o figuras del entretenimiento también ha sido usado no sólo para generar millones en ganancias, popularidad desmedida o cumplir retos, sino para dejar huella, influir y compartir mensajes positivos. Así son las canciones y estrellas que te enlistamos como algunas de las mujeres en la industria que empoderan desde su pluma, canto o música. ¡Checa la lista!

LUPITA D’ALESSIO - ‘MUDANZAS’ Una de las intérpretes más famosas en las épocas de los 80 y 90 en México, sin duda, es Lupita D’Alessio, quien con temas de despecho, amor y otros de empoderamiento construyó una personalidad dura, valiente y de mujer que sabía reinventarse. Fue así que uno de los temas que la consolidaron fue ‘Mudanzas’. Y aunque el tema fue una versión adaptada de los autores Sergio A. Albuquerque y Vanusa Santos, la conocida como ‘Leona Dormida’ le dio su estilo y toque musical al que fue considerado un himno para muchas mujeres de la época. La canción fue lanzada en 1981, año en que destacó por su mensaje de dejar atrás rencores y miedos, fomentando la autonomía y el valor personal de la mujer. La letra promueve el cambio personal, la fortaleza y la toma de control de la propia vida.

CHRISTINA AGUILERA - ‘FIGHTER’ La estrella estadounidense tiene varias canciones de empoderamiento femenino, como ‘Reflection’ y ‘The Voice Within’, pero sin duda la canción ‘Fighter’ es la que lidera los himnos que Aguilera ha dado a lo largo de su carrera. ‘Fighter’ fue lanzada en 2003 en el álbum ‘Stripped’. Fue escrita por Christina Aguilera y el productor estadounidense Scott Storch. La canción es conocida por su estilo rock y pop. La letra trata sobre el empoderamiento y superar una relación difícil, basada en la fuerza personal tras experiencias pasadas. Algo que la audiencia aplaudió fue el videoclip, en donde la historia de empoderamiento y superación es contada a partir de la evolución de una oruga que se transforma en mariposa. Hasta el momento en Spotify es una de las canciones más escuchadas de la estrella, mientras que en YouTube registra más de 133 millones de visitas.

KATY PERRY - ‘ROAR’ La cantautora californiana no está pasando por su mejor momento de popularidad en su carrera; sin embargo, durante sus primeros años destacó por dar mensajes positivos y de empoderamiento en sus canciones, y de hecho su canción con más reproducciones en streaming es precisamente una de ellas: ‘Roar’. ‘Roar’ salió a la luz en octubre de 2013 y fue el primer sencillo del álbum ‘Prism’ de la estrella pop. Fue escrita por ella y sus productores de cabecera en ese momento, Max Martin y Dr. Luke. La canción se destaca por incitar a los escuchas a encontrar su propia voz, defenderse y recuperar la confianza tras ser silenciado o menospreciado. Inspirada en la terapia de la cantante, la canción fomenta “despertar al tigre interior” y dejar de complacer a los demás para ser auténtico. Hasta el momento ‘Roar’ tiene en Spotify más de mil millones de reproducciones, mientras que en YouTube registra más de 4 mil millones de reproducciones, siendo su hit con más vistas.

BEYONCÉ - ‘RUN THE WORLD (GIRLS)’ La estrella pop Beyoncé es otra de las artistas que suele escribir sobre momentos de superación y fuerza femenina, desde sus experiencias personales con el álbum ‘Lemonade’ hasta temas de apoyo entre mujeres. Precisamente uno de los temas más reconocidos de forma internacional es ‘Run The World (Girls)’. El tema es una apología directa al empoderamiento femenino, mostrándolo como algo asertivo y directo. La canción compara a las mujeres con figuras capaces de dirigir y superar crisis, contrastando con roles tradicionales. Uno de los aciertos fue que el video, dirigido por Francis Lawrence, presenta a Beyoncé liderando un ejército de mujeres en un entorno postapocalíptico, simbolizando una “revolución femenina”. Hasta el momento lleva en YouTube más de 613 millones de reproducciones, mientras que en Spotify suma más de 651 millones, ubicándose entre las canciones más populares de la estrella texana.

HUNTRIX - ‘GOLDEN’ Una de las sorpresas del año, tanto musicalmente como en cine y en la temporada de premios, es la canción ‘Golden’, tema principal de la película de Sony y Netflix ‘Kpop Demon Hunters’. El tema, que también habla de empoderamiento femenino y de redescubrir la fuerza en el interior de cada persona, se apoderó de las listas de popularidad y de las plataformas de streaming. Huntrix está conformada en las voces cantadas por Audrey Nuna, Rei Ami y EJAE, quien es su compositora principal. La canción es considerada una de las canciones de K-pop más difíciles de cantar, con una producción de alto nivel y armonías detalladas. En la letra, las intérpretes destacan que reforzar la idea de crecer, confiar en uno mismo y avanzar en conjunto llevará a un momento de plenitud. Algo que sucede en la película cuando las cazademonios logran más poder y eliminan al mal de la Tierra para proteger a los humanos. Con esta canción, la película y sus cantantes se han hecho acreedores a premios como el Grammy 2026 a Mejor Canción Escrita para Medios Visuales, el Globo de Oro 2026 a Mejor Canción Original y el Critics Choice Awards 2026 a Mejor Canción.

LISA - ‘NEW WOMAN’ La integrante de Blackpink es una de las mujeres en el kpop que ha roto más barreras en las reglas clásicas de la industria, no sólo con sus vestuarios, canciones y manera de manejar su carrera como solista sino también de protestar desde su trabajo. En 2025 lanzó la canción a dueto ‘New Woman’ junto a Rosalía, y fue considerado como un himno pop-electrónico de empoderamiento femenino y transformación personal que celebra dejar atrás el pasado, asumir una nueva identidad con confianza y celebrar la fuerza interior. La canción simboliza la evolución de LISA como artista independiente tras fundar su agencia LLOUD.