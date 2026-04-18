Recomendación de Cine en Casa: ‘Los muchachos no lloran’

‘Brandon Teena’ es un joven trans que viaja a un pequeño pueblo en Nebraska, donde busca empezar una nueva vida para vivir libremente como hombre. Ahí entabla amistad con un grupo de jóvenes y comienza una relación amorosa con ‘Lana’, una chica del lugar. Cuando su identidad de género es descubierta, ‘Brandon’ se enfrenta a la intolerancia, la violencia y la traición de quienes lo rodean.

Almost Famous, American Graffiti o Licorice Pizza, distinguiéndose cada una por su época de lanzamiento, comparten algo en común: contar en el cine una experiencia cercana, íntima o particularmente propia. En American Graffiti, un joven George Lucas explora las calles de California junto a figuras que luego serían pilares de la industria: Harrison Ford y Ron Howard. En estas cintas, existe un interés particular por conmemorar una identidad específica, ya sea a través de la nostalgia o del tributo a una juventud que se siente ajena al paso del tiempo.

En Los muchachos no lloran, Kimberly Peirce nos recuerda que en los confines de una sociedad frágil, existen viajes u odiseas que pueden transformarse en un acto de resistencia doloroso y eventualmente, trágico. Peirce, superando a la aparatosidad, se enfoca en la humanidad de una persona como ‘Brandon’.