Recomendación de Cine en Casa: ‘Mad Max’

Max Rockatansky trabaja como policía de carretera intentando mantener el orden frente a peligrosas pandillas de motociclistas en un futuro cercano marcado por el colapso social, la escasez de recursos y el aumento de la violencia en las carreteras de Australia. Cuando una banda criminal comienza a atacar a la policía, Max decide abandonar su trabajo para llevar una vida tranquila hasta que sufre una tragedia personal devastadora.

A finales de los años setenta, el mundo vivía una etapa marcada por la incertidumbre económica y el desgaste político tras la guerra de Vietnam y el escándalo de Watergate de Richard Nixon. En plena Guerra Fría, con tensiones constantes entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la cultura popular comenzó a reflejar escenarios más oscuros y pesimistas sobre el presente y el futuro.

Aunque el cineasta George Miller ha vivido en el continente oceánico desde su nacimiento, la visión del mundo que alguna vez parecía inimaginable hoy se percibe mucho más cercana.