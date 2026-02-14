Recomendación de Cine en Casa: ‘Mad Max’

/ 14 febrero 2026
    Recomendación de Cine en Casa: ‘Mad Max’
    Mensaje. Mad Max no solo retrata carreteras desiertas y violencia extrema, sino la decadencia progresiva de la moralidad cuando las estructuras comienzan a fallar. FOTO: ARCHIVO

Para George Miller, el crimen era imposible de detener como un carro sin frenos: la sociedad se mostraba incapaz de reaccionar, las instituciones permanecían disfuncionales y el Estado respondía a la violencia con más violencia

Max Rockatansky trabaja como policía de carretera intentando mantener el orden frente a peligrosas pandillas de motociclistas en un futuro cercano marcado por el colapso social, la escasez de recursos y el aumento de la violencia en las carreteras de Australia. Cuando una banda criminal comienza a atacar a la policía, Max decide abandonar su trabajo para llevar una vida tranquila hasta que sufre una tragedia personal devastadora.

A finales de los años setenta, el mundo vivía una etapa marcada por la incertidumbre económica y el desgaste político tras la guerra de Vietnam y el escándalo de Watergate de Richard Nixon. En plena Guerra Fría, con tensiones constantes entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la cultura popular comenzó a reflejar escenarios más oscuros y pesimistas sobre el presente y el futuro.

Aunque el cineasta George Miller ha vivido en el continente oceánico desde su nacimiento, la visión del mundo que alguna vez parecía inimaginable hoy se percibe mucho más cercana.

Para George, el crimen era imposible de detener como un carro sin frenos: la sociedad se mostraba incapaz de reaccionar, las instituciones permanecían disfuncionales y el Estado respondía a la violencia con más violencia, en un intento por imponer la paz. Así, una película que podría clasificarse fácilmente como un largometraje de serie B, no queda encasillada como una cinta envejecida por su época.

En un mundo como el actual, marcado por la crisis climática, la polarización social y una sensación constante de inestabilidad, la cinta clave en la carrera de Mel Gibson se presenta más como una advertencia que como una simple fantasía distópica.

Mad Max no solo retrata carreteras desiertas y violencia extrema, sino la decadencia progresiva de la moralidad cuando las estructuras comienzan a fallar. La obra de Miller, contemplando el remake hecho en 2015, funciona así como una reflexión sobre la fragilidad social y la brutalidad que se desata diariamente.

¿Dónde?: HBO Max

Director: George Miller

Año: 1979

Duración: 91 minutos

Calificación: 85/100

Fernando Gaxiola Corona

Fernando Gaxiola Corona

Originario de Saltillo, estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Ibero Ciudad de México. Asistente de director en cortometrajes filmados en la ciudad de Saltillo, lector y cinéfilo.

true

