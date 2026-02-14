Se lanza Emiliano Aguilar contra Kunno y se burla de su cercanía con Christian Nodal y Ángela

A días de que Kunno ingrese a ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo, el influencer enfrenta una nueva polémica. Emiliano, hijo mayor de Pepe Aguilar, comenzó a atacarlo desde Instagram e incluso lanzó comentarios sobre su cercanía con su cuñado Christian Nodal. Aunque se trata de declaraciones rudas y subidas de tono, Emiliano asegura que únicamente se está defendiendo de unas supuestas declaraciones que Kunno hizo tiempo atrás, en las que sugería que internaran al hermano mayor de su amiga Ángela Aguilar. “No opino, no opino, no opino... mándenlo a rehabilitación. No, no opino, la verdad no me interesa esa persona. La verdad es que no quiero meterme en su boca porque ¡qué miedo!”, expresó Kunno en el video que desató la furia de Aguilar.

¿QUÉ HIZO EMILIANO AGUILAR? El mayor de los Aguilar, quien actualmente está distanciado de su familia, reaccionó a las declaraciones insultando a Kunno y asegurando que fue un error que se metiera con él. “Mira dónde fuiste a meterte, perro. Aparte de Nodal, esto es el comienzo. Aquí y en todos lados me la pelas @papikunno”, se lee en sus historias. En sus estados de Instagram, Emiliano —quien ha enfrentado diversas polémicas tras su distanciamiento de la familia Aguilar— compartió un par de videos con los que se burla de Kunno y del supuesto romance que, según rumores en redes sociales, tendría con Nodal, esposo de su hermana Ángela. No es la primera vez que estas versiones circulan en plataformas digitales, donde usuarios suelen bromear al respecto.