Recomendación de Cine en Casa: ‘México 86’

Martín de la Torre es un astuto burócrata del futbol mexicano que recurre a maniobras políticas, negociaciones y engaños para conseguir que México organice el Mundial en medio de una complicada situación nacional tras el terremoto de 1985. Entre tensiones políticas y económicas, Martín se embarca en una carrera contrarreloj para convencer a dirigentes deportivos, políticos y empresarios de que el país puede asumir la organización del torneo.

El cine, una de las siete bellas artes tradicionales, se ha salido de su zona de confort para retratar temas poco explorados en la pantalla. Resulta interesante observar cómo el futbol se relaciona, a su vez, con otras expresiones artísticas como la música, la danza o incluso la arquitectura de los magníficos estadios que albergan los encuentros deportivos.

Por otro lado, el actual clima mundialista también está marcado por tensiones políticas que ensucian la presidencia y, sobre todo, la imagen nacional. Gabriel Ripstein, el talentoso hijo del legendario cineasta Arturo Ripstein, realiza —ya sea por encargo o por decisión propia— una sátira divertida, inteligente y entretenida que representa un trabajo singular dentro de su trayectoria.

Más allá del contexto futbolístico, tanto contemporáneo como ochentero, “México 86” funciona como una exploración de ese país que cada cuatro años se une en colectividad para aferrarse al eterno “¿y si sí?”. De esta forma, la película proyecta una comedia sobre la imagen individual y colectiva que los mexicanos tienen de su nación frente al mundo globalizado.

Gabriel Ripstein entiende que detrás de cada gran evento deportivo existen intereses económicos, disputas de poder y negociaciones que rara vez reflejan las realidades que vive la población.

Con un ritmo ágil y un humor cargado de ironía y pesimismo, la cinta protagonizada por Diego Luna, Karla Souza y Daniel Giménez Cacho cuestiona la construcción de los relatos nacionales y la manera en que el éxito deportivo puede convertirse en una cortina de humo capaz de ocultar las fracturas sociales de algunas de las épocas más marcadas por la represión y los gobiernos farsantes.