Recomendación de cine en casa: ‘Soldado Anónimo’

La vida de Anthony Swofford, un joven soldado reclutado durante la Guerra del Golfo, cambia cuando su unidad se ve atrapada en una interminable espera en el desierto. A partir de ese momento, el aburrimiento, la presión psicológica y la ausencia de combate pondrán a prueba la estabilidad mental de todo su batallón.

La teoría del aburrimiento de Arthur Schopenhauer se ve reflejada en la tercera película que realiza el cineasta británico Sam Mendes. Para Schopenhauer, la vida humana oscila en un balance entre el sufrimiento y el aburrimiento, donde deseamos tanto tener algo que, cuando es conseguido, perdemos el estímulo mismo de la vida. Este deseo es visto desde un punto de vista malévolo y un tanto perverso, en donde un escuadrón de soldados está tan obsesionado con asesinar a alguien en combate que, al no ocurrir, termina por carcomer la vida de todo el batallón.