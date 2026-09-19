Recomendación de cine en casa: ‘Soldado Anónimo’

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    Recomendación de cine en casa: ‘Soldado Anónimo’
    Personaje. Jake Gyllenhaal protagoniza ‘Soldado Anónimo’, cinta que explora los efectos psicológicos de la espera y la ausencia de combate durante una guerra. FOTO: ARCHIVO

La cinta de Sam Mendes explora la espera, el vacío y la presión psicológica de un grupo de soldados durante la Guerra del Golfo

La vida de Anthony Swofford, un joven soldado reclutado durante la Guerra del Golfo, cambia cuando su unidad se ve atrapada en una interminable espera en el desierto. A partir de ese momento, el aburrimiento, la presión psicológica y la ausencia de combate pondrán a prueba la estabilidad mental de todo su batallón.

La teoría del aburrimiento de Arthur Schopenhauer se ve reflejada en la tercera película que realiza el cineasta británico Sam Mendes. Para Schopenhauer, la vida humana oscila en un balance entre el sufrimiento y el aburrimiento, donde deseamos tanto tener algo que, cuando es conseguido, perdemos el estímulo mismo de la vida. Este deseo es visto desde un punto de vista malévolo y un tanto perverso, en donde un escuadrón de soldados está tan obsesionado con asesinar a alguien en combate que, al no ocurrir, termina por carcomer la vida de todo el batallón.

Una serie de escenas que suceden en la película son las que la vuelven memorable: desde los momentos que denotan inexperiencia de los soldados al intentar disparar, hasta las prácticas de tiro al blanco contra los soldados iraquíes y el momento clave de la película, donde Anthony se da cuenta de que la intención de servir a su país solo forma parte de un engranaje hecho para proteger la imagen de un país que le prometió gloria. Es así que una serie de corrientes filosóficas pasan a formar parte del cine de Sam Mendes: el nihilismo, el existencialismo y, en tiempos inoportunos, el pesimismo.

Con un elenco de actuaciones destacables y memorables, ‘Soldado Anónimo’ se consolida como uno de los grandes triunfos en la filmografía de Sam Mendes que merece la pena revisitar a más de veinte años de su estreno. En esta, una aproximación a la condición humana de este nivel demuestra ser sorprendentemente relevante frente al estado actual en el que se encuentra el cine de guerra moderno y las inspiraciones que toma este género ante los sucesos bélicos actuales.

https://vanguardia.com.mx/show/lizzie-borden-llega-a-netflix-asi-es-la-nueva-temporada-de-monstruo-PC23568016

¿Dónde?: HBO Max

Director: Sam Mendes

Año: 2005

Duración: 123 minutos

Calificación: 74/100

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cine
Espectáculos
Recomendaciones

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


HBO Max

Fernando Gaxiola Corona

Fernando Gaxiola Corona

Originario de Saltillo, estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Ibero Ciudad de México. Asistente de director en cortometrajes filmados en la ciudad de Saltillo, lector y cinéfilo.

Selección de los editores
Cuidado con internet

Cuidado con internet
La estudiante española de intercambio, llegó en agosto a la UAEM. Fue apuñalada en el estacionamiento de la Casa de la Cultura de Cuautla por un hombre que le robó el celular.

Feminicidios siguen sin detenerse en México, tras caso de Claudia Tacoronte
Otros señalados en la red son el excapitán Víctor Hugo Perrey Pérez y Francisco Javier Martínez, exgerente de Administración y Finanzas de la aduana de Tampico.

Red de huachicol fiscal: exmarinos reportaron millones de pesos en ingresos y propiedades
La terminal cuenta con autorización para almacenar alrededor de 100 millones de litros de combustible, una capacidad superior al volumen asegurado.

Aún por determinar si los 59 millones de litros de combustible asegurados en Guanajuato son de procedencia ilícita
Un sector beneficiario del aguinaldo son las pensionadas y pensionados del IMSS e ISSSTE, te decimos cuándo será el pago.

¡Atención pensionados! IMSS e ISSSTE confirman fechas y pago del aguinaldo 2026
Este nuevo descanso largo está marcado por una sesión de CTE, por la que alumnos y alumnas de preescolar, primaria y secundaria no tendrán clases; seguirá por una suspensión de las labores docentes.

¡Cuatro días sin clases ! ¿Cuándo es el próximo megapuente confirma do por la SEP en octubre?
Postura. El cantante utilizó sus redes sociales para hablar sobre lo ocurrido durante el concierto y adelantar sus próximos pasos.

¿Qué le pasó a Aleks Syntek? Anuncia que se va de México tras crisis en show
Aquí no importa quien vaya arriba o abajo en la tabla, la intensidad, orgullo y pasión se incrementan y suelen darse las sorpresas.

Chivas vs América: seis batallas que convirtieron el Clásico en una guerra eterna