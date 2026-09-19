Recomendación de cine en casa: ‘Soldado Anónimo’
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
La cinta de Sam Mendes explora la espera, el vacío y la presión psicológica de un grupo de soldados durante la Guerra del Golfo
La vida de Anthony Swofford, un joven soldado reclutado durante la Guerra del Golfo, cambia cuando su unidad se ve atrapada en una interminable espera en el desierto. A partir de ese momento, el aburrimiento, la presión psicológica y la ausencia de combate pondrán a prueba la estabilidad mental de todo su batallón.
La teoría del aburrimiento de Arthur Schopenhauer se ve reflejada en la tercera película que realiza el cineasta británico Sam Mendes. Para Schopenhauer, la vida humana oscila en un balance entre el sufrimiento y el aburrimiento, donde deseamos tanto tener algo que, cuando es conseguido, perdemos el estímulo mismo de la vida. Este deseo es visto desde un punto de vista malévolo y un tanto perverso, en donde un escuadrón de soldados está tan obsesionado con asesinar a alguien en combate que, al no ocurrir, termina por carcomer la vida de todo el batallón.
Una serie de escenas que suceden en la película son las que la vuelven memorable: desde los momentos que denotan inexperiencia de los soldados al intentar disparar, hasta las prácticas de tiro al blanco contra los soldados iraquíes y el momento clave de la película, donde Anthony se da cuenta de que la intención de servir a su país solo forma parte de un engranaje hecho para proteger la imagen de un país que le prometió gloria. Es así que una serie de corrientes filosóficas pasan a formar parte del cine de Sam Mendes: el nihilismo, el existencialismo y, en tiempos inoportunos, el pesimismo.
Con un elenco de actuaciones destacables y memorables, ‘Soldado Anónimo’ se consolida como uno de los grandes triunfos en la filmografía de Sam Mendes que merece la pena revisitar a más de veinte años de su estreno. En esta, una aproximación a la condición humana de este nivel demuestra ser sorprendentemente relevante frente al estado actual en el que se encuentra el cine de guerra moderno y las inspiraciones que toma este género ante los sucesos bélicos actuales.
¿Dónde?: HBO Max
Director: Sam Mendes
Año: 2005
Duración: 123 minutos
Calificación: 74/100