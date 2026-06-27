Recomendación de Cine en Casa: ‘Tierra de Dios’

Johnny Saxby es un granjero de Yorkshire que vive atrapado entre el duro trabajo de la granja familiar, la soledad y la represión de sus preferencias amorosas. Su rutina cambia cuando llega Gheorghe, un inmigrante rumano contratado para trabajar con el ganado, quien despierta una intensa relación que marcará la vida de Johnny. A días de que termine el Mes del Orgullo, los medios y el público han reconocido en el cine aquellas historias que resuenan por representar de manera correcta y apropiada a esta comunidad. En 2006 se especulaba que el cineasta taiwanés Ang Lee triunfaría rotundamente en los Premios de la Academia y que haría historia con su ya clásico e inolvidable filme: Secreto en la montaña.

Ni las extraordinarias actuaciones de un reparto multifacético, la hermosa fotografía del director de fotografía mexicano Rodrigo Prieto, ni las conmovedoras piezas musicales del compositor argentino Gustavo Santaolalla le permitieron a Ang Lee convertir su película de temática LGBT en la primera en ganar el premio a Mejor Película del año. Secreto en la montaña terminó siendo derrotada por la hoy poco recordada Crash. A más de una década del hito que significó Secreto en la montaña, la ópera prima de Francis Lee retoma el crudo y claustrofóbico ambiente rural para entablar un diálogo inevitable con el clásico de Ang Lee. El aislamiento del paisaje, la neblina y las labores del campo sustituyen las Montañas Rocosas canadienses para trasladar la historia a un Yorkshire mejor recreado que el mostrado en la más reciente adaptación de Cumbres borrascosas.

‘Tierra de Dios’ se distancia de su predecesora sin negar su influencia, al apartarse del melodrama trágico. En esta historia, las mujeres no condenan el amor prohibido y, en su lugar, hacen posible que el largometraje británico se convierta en una obra profundamente sincera sobre la redención, la aceptación y la posibilidad de sanar a través del otro.

¿Dónde?: Amazon Prime Video Director: Francis Lee Año: 2017 Duración: 104 minutos Calificación: 87/100

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