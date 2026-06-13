Recordando a ‘Potro’ Farías y los hermanos Zavala

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    Recordando a ‘Potro’ Farías y los hermanos Zavala

La partida de José Antonio ‘El Potro’ Farías sirve como punto de partida para recordar a creadores e intérpretes que dejaron huella en la música popular mexicana y en la historia sonora de los Mundiales de Futbol

El pasado miércoles 10 de junio, justo un día antes de que México estuviera festejando con varios eventos musicales la inauguración del Mundial 2026, la música mexicana se vestía de luto.

Esto debido a que, según reportó la periodista Paula Ruiz para el periódico El Norte, de Monterrey, en la intimidad de su hogar y en los brazos de su amada esposa, Amelia Marroquín, tal como siempre fue su deseo, falleció el cantante y compositor regiomontano José Antonio “El Potro” Farías.

Desde finales de la década de 1970 fue reconocido por componer temas para telenovelas como “Viviana” (1978), protagonizada por Lucía Méndez, y “Rosa Salvaje” (1987), clásico protagonizado por otra diva del género, Verónica Castro, entre muchas otras producciones. Murió a los 69 años de edad, ocho años después de haber sido diagnosticado con enfisema pulmonar.

Aunque “El Potro” fue un prolífico productor musical que también tuvo en su haber colaboraciones para telenovelas infantiles como “Carrusel” (1989) y para producciones como “La Usurpadora” (1999), interpretada por el grupo Pandora, entre muchas otras, decidió retirarse profesionalmente hace alrededor de 15 años para apoyar a músicos locales de Monterrey.

“Mi papá se retiró porque, gracias a Dios, estaba viviendo muy bien de las regalías de ‘La Usurpadora’, ‘Esmeralda’, ‘Rosa Salvaje’ y ‘Viviana’”, declaró su hija Regina Farías Marroquín. “Se retiró porque las cosas cambiaron en Televisa; ya no le convenían los contratos que le ofrecían, pues beneficiaban cien por ciento a la empresa por encima de él”.

Un día después de la muerte de “El Potro”, tuvo lugar la “desangelada” inauguración musical del Mundial de Futbol 2026 que, aun con la presencia de importantes solistas y agrupaciones mexicanas y extranjeras, quedó marcada por la discusión viral sobre si el tema de Shakira era la única canción oficial del evento o si compartía ese reconocimiento con la propuesta de Andrea Bocelli.

A quienes nos tocó no solo escuchar, sino también cantar las canciones oficiales del Mundial de Futbol México 1970 y las bandas sonoras del Mundial México 86, nos resulta inevitable recordar la participación de los Hermanos Zavala, quienes estuvieron presentes en ambas celebraciones futbolísticas y que, con el paso de los años, también han ido desapareciendo de la cultura popular.

Los Hermanos Zavala fueron una numerosa familia de músicos —12 integrantes originalmente— que se dieron a conocer ante el gran público primero a través del cine, a mediados del siglo pasado, en clásicos como “El Ceniciento” (Gilberto Martínez Solares, 1952), protagonizada por “Tin Tan” y el primer actor saltillense Andrés Soler.

Posteriormente llegaron a la televisión, pues de manera paralela a su participación en la canción oficial del Mundial México 1970 se convirtieron en el coro oficial del no menos legendario Festival OTI, desde donde despegaron las carreras de ídolos como José José, Yuri, Emmanuel y muchos más.

Vaya desde estas líneas un tributo a todos ellos.

Comentarios a: tavoneto69@yahoo.com.mx

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