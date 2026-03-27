Red Hot Chili Peppers, Chip Taylor y Dash Crofts

Luego del estreno a principios de mes del concierto de Harry Styles presentando su nueva producción discográfica no fue sorpresa que la banda sensación de K-Pop, BTS, hiciera lo propio en Netflix el fin pasado.

Sin embargo, para la “Generación X” a la que orgullosamente pertenezco y a quienes los chavos de BTS no nos vienen ni nos van, el regalo que la misma plataforma de streaming nos hizo en paralelo al estreno del mencionado concierto fue el del documental titulado “Los orígenes de los Red Hot Chili Peppers: Nuestro Hermano Hillel”, de Ben Feldman, el cual no sólo nos remonta a los mencionados pininos de una de las mejores bandas de rock y funk de los 80s y 90s, sino que nos revela la decisiva influencia de uno de sus miembros fundadores, su guitarrista original, Hillel Slovak, fallecido de una sobredosis de drogas en junio de 1988.

El trabajo es un muy conmovedor relato centrado en sus otros dos elementos fundacionales: el cantante y compositor Anthony Kiedis y su alocado bajista Flea, quien prácticamente llega hasta las lágrimas recordando el papel fundamental que Hillel representó en su vida tanto personal como profesional, pero también otros tantos testimonios importantes que tiene qué ver con la historia tanto de la banda como de Hillel como lo son, por un lado, su hermano menor James Slovak, quien además funge como uno de los productores del documental, como de John Frusciante, quien sustituyó a Hillel tras su fallecimiento, entre otros más.

Pero mientras esto sucedió el fin de semana pasado, iniciando esta semana el luto volvió a cubrir al rock norteamericano por la muerte el lunes 23 a los 86 años de edad del músico y compositor nominado al Grammy Chip Taylor, mientras recibía cuidados paliativos. Taylor, quien cuyo nombre de pila fue el de James Wesley Voight y fue hermano también del actor ganador del Oscar Jon Voight y tío de la también ganadora Angelina Jolie, brilló por cuenta propia en la música como autor de clásicos como “Wild Thing”, que alcanzó gran popularidad con The Troggs (1966) y Jimi Hendrix (1967), o “Angel of the Morning”, con Merilee Rush (1968) y Juice Newton (1981).

A mediados de semana se dio otro lamentable deceso en el rock norteamericano con el fallecimiento a los 87 años de edad del cantante y compositor de origen texano Dash Crofts, quien por su cuenta llegó al estrellato en los años 70 con temas clásicos del rock suave como “Summer Breeze”; “Diamond Girl” y “Get Closer” que compuso junto a su amigo de la infancia Jim Seals. Crofts murió el pasado miércoles de un infarto en la ciudad de Austin, Texas, según lo comunicó su hija, Lua Crofts Faragher, a la agencia AP, agregando que su padre estaba sufriendo de complicaciones cardiacas por varios años y había estado interno cerca de un mes. Descansen en paz.

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