Reeditarán “Physical” de Olivia Newton-John para celebrar su 40 aniversario

“Estoy muy orgullosa de este disco, ya que no solo me permitió probar cosas nuevas musicalmente, sino que se convirtió en una parte importante de la historia de la cultura pop”, ha celebrado la artista en declaraciones recogidas en la nota de prensa por el aniversario de este álbum lanzado originalmente en 1981.

Intérprete musical y actriz protagonista de películas tan recordadas como “Grease” (1978), Newton-John (Cambridge, 1948) inició en 1971 con el álbum “If Not For You” una carrera discográfica que, con más de dos decenas de trabajos, ha mantenido activa hasta la publicación en 2016 del álbum navideño “Friends For Christmas”.

En 2021, a esa lista de trabajos se sumó “Put Your Head On My Shoulder” en colaboración con otra leyenda de la música, Paul Anka.