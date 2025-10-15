¿Reggaeton cristiano? Daddy Yankee anuncia nueva música basada en un Salmo bíblico; Esto es todo lo que se sabe
Daddy Yankee confirmó su regreso a la música con un nuevo álbum titulado Lamento en Baile, inspirado en el Salmo 30:11, versículo que dice: “Has cambiado mi lamento en baile”
Tras haber anunciado su retiro en 2022 con el álbum Legendaddy y la gira La Última Vuelta, Daddy Yankee sorprendió al público al revelar su regreso con un proyecto de naturaleza espiritual. El artista explicó que su próximo disco, Lamento en Baile, no solo representa un cambio musical, sino una evolución personal. “No puedo convertirme y quedarme callado”, declaró, dejando claro que su fe se ha convertido en el eje de su vida y de su nueva música.
El título del álbum proviene del Salmo 30:11: “Has cambiado mi lamento en baile; desataste mi cilicio, y me ceñiste de alegría”. Esta cita bíblica resume el proceso que el reguetonero dice haber vivido tras décadas en la industria. “He vivido los mayores logros y los mayores vacíos”, comentó en una entrevista previa con Billboard, donde detalló que su misión actual es “transformar vidas” a través de un mensaje de esperanza.
El nuevo disco será lanzado el 26 de octubre bajo el sello HYBE Latin America, compañía con la que el cantante estableció alianza este año. Con esta colaboración busca combinar su estilo urbano con una producción más global, pero con contenido de fondo espiritual. Su intención, ha dicho, no es hacer “música exclusivamente cristiana”, sino llegar a todo público con letras que transmitan valores positivos.
En julio de este año, Daddy Yankee ya había dado señales de su regreso con el sencillo Sonríele, una canción con ritmos latinos y una letra enfocada en la gratitud y la fe. El tema fue interpretado como un adelanto del nuevo álbum y marcó el inicio de su transición hacia una etapa más reflexiva. Según medios internacionales, también se espera que el artista presente parte de este material durante los Premios Billboard 2025.
El regreso del llamado “Big Boss” no solo ha despertado entusiasmo entre sus seguidores, sino también debate sobre cómo se adaptará a una industria que lo vio coronarse como pionero del reguetón. A lo largo de dos décadas, Daddy Yankee consolidó su legado con temas como Gasolina, Lo que pasó, pasó y Con calma, convirtiéndose en un símbolo del género urbano a nivel mundial. Ahora, su objetivo parece dirigirse hacia un terreno más íntimo y espiritual, donde la música funcione como testimonio.
El anuncio también llega en un momento complejo para el artista, quien enfrenta una disputa legal con su esposa, Mireddys González, a quien acusó de retirar sumas millonarias de cuentas corporativas sin autorización. A pesar de la controversia, el intérprete ha asegurado que su fe lo mantiene centrado en un proceso de renovación personal y artística.
Daddy Yankee, cuyo verdadero nombre es Ramón Luis Ayala Rodríguez, ha reiterado que su decisión de volver no está motivada por lo económico ni por la nostalgia del escenario. “Dios cambió mi camino y ahora quiero usar mi voz para algo más grande que yo”, expresó en sus redes sociales. Con Lamento en Baile, busca entregar un mensaje que combine su sello rítmico característico con una mirada espiritual, en un equilibrio entre la devoción y el arte popular.
El público recibirá así a un artista distinto al de sus inicios, pero con el mismo poder de convocatoria. En su nueva etapa, Daddy Yankee pretende demostrar que el reguetón también puede ser vehículo de transformación emocional y fe, y que la música urbana tiene espacio para la reflexión.