¿Reggaeton cristiano? Daddy Yankee anuncia nueva música basada en un Salmo bíblico; Esto es todo lo que se sabe

Tras haber anunciado su retiro en 2022 con el álbum Legendaddy y la gira La Última Vuelta, Daddy Yankee sorprendió al público al revelar su regreso con un proyecto de naturaleza espiritual. El artista explicó que su próximo disco, Lamento en Baile, no solo representa un cambio musical, sino una evolución personal. “No puedo convertirme y quedarme callado”, declaró, dejando claro que su fe se ha convertido en el eje de su vida y de su nueva música.

El título del álbum proviene del Salmo 30:11: “Has cambiado mi lamento en baile; desataste mi cilicio, y me ceñiste de alegría”. Esta cita bíblica resume el proceso que el reguetonero dice haber vivido tras décadas en la industria. “He vivido los mayores logros y los mayores vacíos”, comentó en una entrevista previa con Billboard, donde detalló que su misión actual es “transformar vidas” a través de un mensaje de esperanza.

El nuevo disco será lanzado el 26 de octubre bajo el sello HYBE Latin America, compañía con la que el cantante estableció alianza este año. Con esta colaboración busca combinar su estilo urbano con una producción más global, pero con contenido de fondo espiritual. Su intención, ha dicho, no es hacer “música exclusivamente cristiana”, sino llegar a todo público con letras que transmitan valores positivos.

En julio de este año, Daddy Yankee ya había dado señales de su regreso con el sencillo Sonríele, una canción con ritmos latinos y una letra enfocada en la gratitud y la fe. El tema fue interpretado como un adelanto del nuevo álbum y marcó el inicio de su transición hacia una etapa más reflexiva. Según medios internacionales, también se espera que el artista presente parte de este material durante los Premios Billboard 2025.