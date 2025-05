¿Ya no es ‘el bombón asesino’? Como Daddy Yankee o Farruco, Ninel Conde quiere hacer música cristiana... con Thalía

La actriz ya se ha acercado a Thalía para una posible colaboración con enfoque espiritual, y no descarta iniciar una nueva etapa artística más íntima y reflexiva

Después de una larga trayectoria entre telenovelas, escenarios y escándalos, Ninel Conde podría sorprender con un giro inesperado en su carrera: la música cristiana. La también cantante y actriz dejó ver su intención de explorar este nuevo camino espiritual y artístico, e incluso reveló que ya contactó a Thalía para una posible colaboración.

“Me encantaría grabar música cristiana, de hecho ya le lancé por ahí a Thalía, que la amo y la adoro, le dije: ‘Thalis, cuando te nazca de corazón hablamos algo para nuestro padre (...) Quiero que cantemos algo lindo, la experiencia de las mujeres, de las cosas que yo he vivido’, me dijo: ‘Claro, cuando esté allá platicamos y me cuentas’”, contó Ninel durante una entrevista para Despierta América.