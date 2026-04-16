Regresa Sydney Sweeney con American Eagle tras polémica por campaña de mezclilla

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/ 16 abril 2026
    Regresa Sydney Sweeney con American Eagle tras polémica por campaña de mezclilla
    Moda. La actriz protagoniza una nueva colección de shorts que combina estilo casual con apoyo a causas de salud mental. FOTO: ESPECIAL

La actriz retoma su colaboración con la marca luego de la controversia de 2025, ahora con una colección que también apoya la salud mental

Sin duda, la actriz Sydney Sweeney quedó con un buen sabor de boca y, por ello, decidió trabajar nuevamente con la firma American Eagle, ya que lanzarán una nueva campaña publicitaria tras la polémica que rodeó su colaboración anterior. Para dejarlo claro, la propuesta estará enfocada nuevamente en la mezclilla como eje central.

Titulada ‘Syd for Short: American Eagle Jean Shorts’, la protagonista de ‘Euphoria’ encabeza una serie de anuncios en los que apuesta por un estilo relajado, modelando pantalones cortos de mezclilla con prendas básicas.

Según se pudo ver en el video promocional, la actriz juega con su imagen y lanza una pregunta: “¿Qué marca llevo puesta? Sí, esa misma”.

La nueva campaña llega después de la controversia generada en 2025 con su primera colaboración, ‘Sydney Sweeney Has Great Jeans’, que fue objeto de críticas por el juego de palabras entre “jeans” y “genes”.

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En ese momento, American Eagle defendió a la actriz y señaló que la colección se convirtió en la más exitosa en la historia reciente de la marca. (Con información de Reforma)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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