Regresa Sydney Sweeney con American Eagle tras polémica por campaña de mezclilla
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
La actriz retoma su colaboración con la marca luego de la controversia de 2025, ahora con una colección que también apoya la salud mental
Sin duda, la actriz Sydney Sweeney quedó con un buen sabor de boca y, por ello, decidió trabajar nuevamente con la firma American Eagle, ya que lanzarán una nueva campaña publicitaria tras la polémica que rodeó su colaboración anterior. Para dejarlo claro, la propuesta estará enfocada nuevamente en la mezclilla como eje central.
Titulada ‘Syd for Short: American Eagle Jean Shorts’, la protagonista de ‘Euphoria’ encabeza una serie de anuncios en los que apuesta por un estilo relajado, modelando pantalones cortos de mezclilla con prendas básicas.
Según se pudo ver en el video promocional, la actriz juega con su imagen y lanza una pregunta: “¿Qué marca llevo puesta? Sí, esa misma”.
La nueva campaña llega después de la controversia generada en 2025 con su primera colaboración, ‘Sydney Sweeney Has Great Jeans’, que fue objeto de críticas por el juego de palabras entre “jeans” y “genes”.
En ese momento, American Eagle defendió a la actriz y señaló que la colección se convirtió en la más exitosa en la historia reciente de la marca. (Con información de Reforma)