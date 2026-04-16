Regresa Sydney Sweeney con American Eagle tras polémica por campaña de mezclilla

Sin duda, la actriz Sydney Sweeney quedó con un buen sabor de boca y, por ello, decidió trabajar nuevamente con la firma American Eagle, ya que lanzarán una nueva campaña publicitaria tras la polémica que rodeó su colaboración anterior. Para dejarlo claro, la propuesta estará enfocada nuevamente en la mezclilla como eje central.

Titulada ‘Syd for Short: American Eagle Jean Shorts’, la protagonista de ‘Euphoria’ encabeza una serie de anuncios en los que apuesta por un estilo relajado, modelando pantalones cortos de mezclilla con prendas básicas.

Según se pudo ver en el video promocional, la actriz juega con su imagen y lanza una pregunta: “¿Qué marca llevo puesta? Sí, esa misma”.