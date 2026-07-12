Regresan Ernesto Contreras y ‘Los Pioneros’

Aunque la participación de México en el Mundial terminó el domingo pasado tras su derrota contra Inglaterra, en el transcurso de la semana Netflix volvió a “darle vuelo” al tema con un nuevo estreno.

Esto porque, justo un mes después de que la misma plataforma estrenó con mucho éxito la película mexicana “México 86”, de Gabriel Ripstein, el director y productor también mexicano Ernesto Contreras (“Tengo que morir todas las noches”; “El secreto del río”) volvió a los “secretos” con la adaptación de la novela del escritor italiano Niccolò Ammaniti, “No tengo miedo”, que aterriza precisamente en el estado de Veracruz, en el verano de 1986, cuando se desarrolla el mencionado evento, donde un niño de 10 años encuentra a otro de su misma edad prisionero dentro de un hoyo cercano a su casa y enfrenta su propio miedo para ayudarlo.

Protagonizada por el ganador del Ariel Luis Alberti (“Mano de Obra”) y por actores fetiche de anteriores proyectos de Contreras, como Fátima Molina (“Sueño en otro idioma”) y Humberto Busto (“Tengo que morir todas las noches”), entre otros, esta miniserie de seis capítulos mantiene la calidad y la identidad propias que el creador veracruzano imprime a sus proyectos. Para esta historia vuelve a integrar a otra actriz, en este caso de origen coahuilense, Mayra Hermosillo, con quien colaboró en la no menos notable serie policiaca “Falco”, de 2018. Hermosillo interpreta a la madre del niño secuestrado, justo la misma semana en que recibió dos nominaciones al Ariel por su ópera prima “Vainilla”.

Un día después, y hablando de nuevas adaptaciones de novelas para la pantalla chica, Netflix también estrenó la serie que en los años 70 se conoció en México bajo el título de “Los pioneros”, ahora recuperando para el castellano su título original, “La casita de la pradera”, basada en las memorias de la escritora Laura Ingalls Wilder sobre su vida como niña y adolescente en el Estados Unidos rural de finales del siglo XIX. La producción cuenta con Luke Bracey, quien tiene el reto de interpretar al patriarca que dio vida Michael Landon y que, desde su estreno, ha dado mucho de qué hablar en Estados Unidos porque, en esta ocasión, sí integraron a la trama personajes de color que fueron omitidos en la versión original.

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