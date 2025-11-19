Christian Nodal queda libre de proceso: jueza descarta acusación de Universal Music

El cantante mexicano Christian Nodal fue desvinculado del proceso penal iniciado por Universal Music, luego de que una jueza de control determinó la no vinculación a proceso por la presunta falsificación de documentos relacionados con derechos de obras musicales. La resolución también benefició a los padres del artista, Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jesús Jaime González Terrazas, quienes formaban parte del mismo expediente. TE PUEDE INTERESAR: Christian Nodal se presentó en el Reclusorio Oriente de la CDMX en medio de caos La audiencia inicial comenzó la tarde del martes 18 de noviembre en los juzgados del Reclusorio Oriente, en la Ciudad de México, y concluyó durante la mañana de este miércoles tras más de 14 horas de exposición de argumentos por parte de las autoridades y los representantes legales de ambas partes.

COMUNICADO OFICIAL ANUNCIA QUE NODAL NO FUE VINCULADO A PROCESO POR FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS A través de las redes sociales de StarMedia Consulting, el equipo legal del cantante difundió un comunicado en el que informó sobre su comparecencia ante la autoridad federal. El texto señala: “Ayer martes 18 y hoy miércoles 19 de noviembre, Christian Jesús González Nodal se presentó en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente en la Ciudad de México, para atender la audiencia relacionada con la situación legal que mantiene desde 2021 con su antigua compañía discográfica.” El comunicado también explica que los padres del intérprete se presentaron como parte del mismo expediente, derivado de acusaciones por presunta falsificación de documentos relacionados con la titularidad de diversas obras musicales del cantante.