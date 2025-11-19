Christian Nodal queda libre de proceso: jueza descarta acusación de Universal Music
Christian Nodal abandonó el Reclusorio Oriente tras ser exonerado del caso por presunta falsificación de documentos; la resolución también benefició a sus padres
El cantante mexicano Christian Nodal fue desvinculado del proceso penal iniciado por Universal Music, luego de que una jueza de control determinó la no vinculación a proceso por la presunta falsificación de documentos relacionados con derechos de obras musicales.
La resolución también benefició a los padres del artista, Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jesús Jaime González Terrazas, quienes formaban parte del mismo expediente.
La audiencia inicial comenzó la tarde del martes 18 de noviembre en los juzgados del Reclusorio Oriente, en la Ciudad de México, y concluyó durante la mañana de este miércoles tras más de 14 horas de exposición de argumentos por parte de las autoridades y los representantes legales de ambas partes.
COMUNICADO OFICIAL ANUNCIA QUE NODAL NO FUE VINCULADO A PROCESO POR FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
A través de las redes sociales de StarMedia Consulting, el equipo legal del cantante difundió un comunicado en el que informó sobre su comparecencia ante la autoridad federal. El texto señala:
“Ayer martes 18 y hoy miércoles 19 de noviembre, Christian Jesús González Nodal se presentó en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente en la Ciudad de México, para atender la audiencia relacionada con la situación legal que mantiene desde 2021 con su antigua compañía discográfica.”
El comunicado también explica que los padres del intérprete se presentaron como parte del mismo expediente, derivado de acusaciones por presunta falsificación de documentos relacionados con la titularidad de diversas obras musicales del cantante.
POR QUÉ UNIVERSAL MUSIC INICIÓ IN PROCESO LEGAL CONTRA NODAL
El conflicto entre Christian Nodal y Universal Music se originó en 2021, luego de que el cantante decidió no renovar su contrato con la discográfica. Tras la separación, el artista firmó con Sony Music y afirmó que era titular de los derechos de todas sus canciones.
Universal Music argumentó que los padres de Nodal habían cedido previamente los derechos de las obras, lo que provocó un desacuerdo entre ambas partes y dio inicio a una disputa legal.
En medio de ese proceso, Universal denunció que Nodal y sus padres habrían presentado documentos falsos para acreditar la titularidad de algunas obras musicales. El 24 de septiembre de este año, la Fiscalía General de la República (FGR) judicializó el caso contra el cantante y sus padres por presunta falsificación.
La defensa destacó que durante la audiencia la jueza escuchó los argumentos de ambas partes y finalmente determinó la no vinculación a proceso, al considerar que no existía un mínimo probatorio para acreditar la comisión de algún delito.
NODAL SALE DEL RECLUSORIO JUNTO CON SUS PADRES DESPUÉS DE AUDIENCIA DE MÁS DE 14 HORAS
Tras conocerse la determinación judicial después de una audiencia que duró más de 14 horas, Nodal y sus padres salieron del Centro de Justicia Penal Federal tomados de las manos, sin emitir declaraciones inmediatas a la prensa que se encontraba en el lugar.
Luego de abandonar las instalaciones del Reclusorio Oriente, Christian Nodal ofreció sus primeras declaraciones, en las que expresó su postura ante la resolución judicial. El cantante afirmó:
“Aunque para algunos pueda resultar sorprendente, siempre he creído en la justicia”.
El artista estuvo acompañado por su equipo de abogados y por personal de seguridad, mientras medios de comunicación registraban su salida del recinto. Hasta el momento, Universal Music no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la decisión judicial.