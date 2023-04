Revelan póster de ‘Strange Way of Life’, western queer protagonizado por Ethan Hawke y Pedro Pascal

Strange Way of Life o Extraña Forma de Vida es descrita como un western queer , el cual narra la historia de Silva (Pascal), que cabalga por el desierto para reencontrarse con Jake (Hawke), un sheriff y antiguo pistolero, que ahora habita en un lugar llamado Bitter Creek .

Es la primera vez que Almodóvar explora este género, sin embargo, medios apuntan y “lo hará a su estilo”, mientras narra la historia de dos hombres “que se aman”; la trama ha sido comparada con la galardonada película protagonizada por Jake Gyllenhaal y Heath Ledger, filme icónico para la comunidad LGBTTTQIA+.

UN SUEÑO PARA PASCAL

Desde sus interpretaciones en The Mandalorian y The Last Of Us, Pedro Pascal se ha ganado el amor del público, especialmente en América Latina, pues el chileno aprovecha cada oportunidad para recordar sus raíces.

En una reciente entrevista, reveló que ha sido un sueño hecho realidad trabajar con Almodóvar, pues lo ha considerado uno de sus directores favoritos, tanto, que “podría haber hecho cualquier cosa que me pidiera que hiciera, sin dudarlo”.

Y, con su nuevo western queer, Pascal asegura que Pedro “abrió absolutamente todo un mundo de narración, color, cultura, rebelión y sexualidad que era absolutamente embriagador, peligroso, hilarante, desgarrador y abarcaba todo el espectro, pero con un estilo tan característico”