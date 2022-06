Revelan primeras fotos de la boda de Britney Spears y Sam Asghari

El jueves 9 de junio por la noche Britney Spears y Sam Asghari contrajeron matrimonio después de un c ompromiso de nueve meses, que estuvo ensombrecido por la pérdida del bebé de ambos hace unas semanas.

En la ceremonia Spears lució un vestido blanco de Donatella Versace y caminó por el pasillo al ritmo de “ Can’t Help Falling in Love ” de Elvis Presley , según fuentes cercanas a la pareja.

La pareja se casó en Los Angeles frente a unos 60 invitados , incluidos sus famosos amigos como Madonna , Paris Hilton, Selena Gomez , Kathy Hilton y Drew Barrymore , Donatella Versace y will I am .

“Britney caminó sola por el pasillo. Se veía absolutamente deslumbrante con su vestido principal”, dijo uno de los asistentes. “Ella lloró lágrimas de felicidad en algunos momentos”. Cabe recordar que los padres y la hermana de la cantante, Jamie Lynn Spears, no fueron invitados a la boda.

El informante agregó que la intérprete de “Oops!... I Did It Again” mantuvo el mismo peinado cabello y maquillaje durante toda la noche, pero cambió su atuendo tres veces. Durante la recepción, Britney abrió la pista de baile con Madonna, con quien además recreó el icónico beso que se dieron en 2003, en la ceremonia de los MTV Video Music Awards.