Revelan que el príncipe William gana cerca de 30 millones de dólares al año

Un informe financiero oficial dio a conocer que Príncipe William percibe alrededor de 30 millones de dólares anuales como resultado de los ingresos generados por el Ducado de Cornualles, una de las propiedades históricas más importantes de la monarquía británica.

La cifra corresponde al último año fiscal y ha generado amplio interés por la magnitud del patrimonio que administra el heredero al trono del Reino Unido.

Este ingreso no se trata de un salario en el sentido tradicional, sino de los beneficios netos que produce el Ducado, una institución creada en 1337 para garantizar la independencia financiera del príncipe de Gales.

Desde la muerte de Isabel II y la proclamación de Carlos III como rey en 2022, William asumió el control de este vasto conjunto de tierras, propiedades agrícolas, desarrollos inmobiliarios y activos comerciales distribuidos en Inglaterra y Gales.

De acuerdo con el reporte, los recursos del Ducado se utilizan para cubrir gastos oficiales, actividades institucionales, compromisos públicos y costos privados del príncipe William y su familia.