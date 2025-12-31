Revelan que el príncipe William gana cerca de 30 millones de dólares al año
Un reporte financiero del Ducado de Cornualles confirmó los ingresos anuales del heredero al trono británico tras la ascensión de Carlos III
Un informe financiero oficial dio a conocer que Príncipe William percibe alrededor de 30 millones de dólares anuales como resultado de los ingresos generados por el Ducado de Cornualles, una de las propiedades históricas más importantes de la monarquía británica.
La cifra corresponde al último año fiscal y ha generado amplio interés por la magnitud del patrimonio que administra el heredero al trono del Reino Unido.
Este ingreso no se trata de un salario en el sentido tradicional, sino de los beneficios netos que produce el Ducado, una institución creada en 1337 para garantizar la independencia financiera del príncipe de Gales.
Desde la muerte de Isabel II y la proclamación de Carlos III como rey en 2022, William asumió el control de este vasto conjunto de tierras, propiedades agrícolas, desarrollos inmobiliarios y activos comerciales distribuidos en Inglaterra y Gales.
De acuerdo con el reporte, los recursos del Ducado se utilizan para cubrir gastos oficiales, actividades institucionales, compromisos públicos y costos privados del príncipe William y su familia.
Aunque no recibe un sueldo del Estado por sus funciones reales, el heredero sí paga impuestos sobre la renta tras deducir los gastos operativos del hogar real, manteniendo así un esquema financiero separado del financiamiento público de la monarquía.
El Ducado de Cornualles está valuado en más de mil millones de dólares y en los últimos años ha impulsado proyectos enfocados en sostenibilidad, desarrollo rural y preservación ambiental, una línea que William ha reforzado desde que tomó el control de la administración.
Estos ingresos consolidan su posición como una de las figuras reales con mayor independencia económica dentro de la Casa Real británica.