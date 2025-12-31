Tylor Chase reaparece en situación de calle; no recibió ayuda policial y Patrulla Espiritual de México le extiende apoyo

La situación de Tylor Chase, recordado por su papel como Martin Qwerly en la exitosa serie de Nickelodeon El Manual de Supervivencia Escolar de Ned, volvió a generar preocupación a nivel internacional.

En días recientes, el actor fue captado nuevamente viviendo en situación de calle en Riverside, California, tras haber sido liberado de una breve evaluación médica sin que se concretara un tratamiento de rehabilitación a largo plazo.

Videos difundidos en redes sociales muestran a Chase visiblemente deteriorado, lo que reavivó el debate sobre su batalla contra la adicción y los problemas de salud mental que él mismo ha reconocido públicamente en el pasado.

La policía no intervino y el caso generó críticas

A pesar de múltiples intentos de ayuda, tanto por parte de amigos como de equipos de intervención, Chase ha rechazado consistentemente asistencia profesional.

Tras un periodo de 36 a 72 horas bajo retención médica y evaluación, fue liberado sin aceptar tratamiento de rehabilitación a largo plazo.

Las autoridades locales, incluida la Policía de Riverside y equipos de salud mental, han señalado que se han ofrecido servicios y recursos de apoyo, pero que Chase declinó la ayuda ofrecida.