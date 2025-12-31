Tylor Chase reaparece en situación de calle; no recibió ayuda policial y Patrulla Espiritual de México le extiende apoyo
El actor de El Manual de Ned, Tylor Chase, volvió a ser visto viviendo en la calle en California, sin recibir apoyo efectivo de las autoridades pese a su problema de adicción
La situación de Tylor Chase, recordado por su papel como Martin Qwerly en la exitosa serie de Nickelodeon El Manual de Supervivencia Escolar de Ned, volvió a generar preocupación a nivel internacional.
En días recientes, el actor fue captado nuevamente viviendo en situación de calle en Riverside, California, tras haber sido liberado de una breve evaluación médica sin que se concretara un tratamiento de rehabilitación a largo plazo.
Videos difundidos en redes sociales muestran a Chase visiblemente deteriorado, lo que reavivó el debate sobre su batalla contra la adicción y los problemas de salud mental que él mismo ha reconocido públicamente en el pasado.
La policía no intervino y el caso generó críticas
A pesar de múltiples intentos de ayuda, tanto por parte de amigos como de equipos de intervención, Chase ha rechazado consistentemente asistencia profesional.
Tras un periodo de 36 a 72 horas bajo retención médica y evaluación, fue liberado sin aceptar tratamiento de rehabilitación a largo plazo.
Las autoridades locales, incluida la Policía de Riverside y equipos de salud mental, han señalado que se han ofrecido servicios y recursos de apoyo, pero que Chase declinó la ayuda ofrecida.
Este contexto ha generado críticas de algunos sectores del público y redes sociales, quienes aseguran que la policía “se lavó las manos” al no poder imponer tratamiento involuntario bajo las leyes actuales, y que la situación pone de manifiesto fallas en el abordaje de crisis de salud mental y adicciones cuando las personas no aceptan voluntariamente apoyo.
Patrulla Espiritual de México ofrece apoyo al actor
Mientras el actor enfrenta este difícil periodo, desde México ha surgido un movimiento de apoyo.
La Patrulla Espiritual, un grupo conocido por su trabajo en tratamiento de adicciones y apoyo comunitario, ha manifestado su interés en ayudar a Chase.
A través de redes sociales, su líder, Jesús Ignacio Osuna Torres, conocido como “El Chiquilín”, ha señalado que, ante la viralización del caso, han recibido numerosas solicitudes de intervención para apoyar la rehabilitación del actor, con propuestas de traslado y tratamiento desde Tijuana, Baja California.
La organización ha pedido colaboración para localizar a Chase dentro de Estados Unidos y facilitar su traslado a instalaciones de la Patrulla Espiritual en México, aunque reconocen las limitaciones legales y logísticas para cruzar la frontera sin el consentimiento del propio actor o su familia.
Apoyo de colegas y preocupación internacional
Amigos y antiguos compañeros de Chase, incluidos actores como Shaun Weiss y Daniel Curtis Lee, han intervenido públicamente en redes para apoyar los esfuerzos de ayuda, pedir empatía y resaltar la urgencia de que Chase acepte asistencia médica.
Weiss, quien también enfrentó sus propias batallas con la adicción, aseguró haber asegurado una cama en un centro de desintoxicación y tratamiento, aunque esto depende de que Chase decida participar voluntariamente.