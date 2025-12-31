Tylor Chase reaparece en situación de calle; no recibió ayuda policial y Patrulla Espiritual de México le extiende apoyo

Show
/ 31 diciembre 2025
    Tylor Chase reaparece en situación de calle; no recibió ayuda policial y Patrulla Espiritual de México le extiende apoyo
    Tylor Chase, recordado por su papel en El Manual de Supervivencia Escolar de Ned, fue captado nuevamente en situación de calle en California, mientras desde México la Patrulla Espiritual ofreció apoyo para su rehabilitación. FOTO: FACEBOOK

El actor de El Manual de Ned, Tylor Chase, volvió a ser visto viviendo en la calle en California, sin recibir apoyo efectivo de las autoridades pese a su problema de adicción

La situación de Tylor Chase, recordado por su papel como Martin Qwerly en la exitosa serie de Nickelodeon El Manual de Supervivencia Escolar de Ned, volvió a generar preocupación a nivel internacional.

En días recientes, el actor fue captado nuevamente viviendo en situación de calle en Riverside, California, tras haber sido liberado de una breve evaluación médica sin que se concretara un tratamiento de rehabilitación a largo plazo.

Videos difundidos en redes sociales muestran a Chase visiblemente deteriorado, lo que reavivó el debate sobre su batalla contra la adicción y los problemas de salud mental que él mismo ha reconocido públicamente en el pasado.

TE PUEDE INTERESAR: ¡A la espera de un cierre épico! ¿A qué hora se estrena el episodio final de Stranger Things en México?

La policía no intervino y el caso generó críticas

A pesar de múltiples intentos de ayuda, tanto por parte de amigos como de equipos de intervención, Chase ha rechazado consistentemente asistencia profesional.

Tras un periodo de 36 a 72 horas bajo retención médica y evaluación, fue liberado sin aceptar tratamiento de rehabilitación a largo plazo.

Las autoridades locales, incluida la Policía de Riverside y equipos de salud mental, han señalado que se han ofrecido servicios y recursos de apoyo, pero que Chase declinó la ayuda ofrecida.

Este contexto ha generado críticas de algunos sectores del público y redes sociales, quienes aseguran que la policía “se lavó las manos” al no poder imponer tratamiento involuntario bajo las leyes actuales, y que la situación pone de manifiesto fallas en el abordaje de crisis de salud mental y adicciones cuando las personas no aceptan voluntariamente apoyo.

Patrulla Espiritual de México ofrece apoyo al actor

Mientras el actor enfrenta este difícil periodo, desde México ha surgido un movimiento de apoyo.

La Patrulla Espiritual, un grupo conocido por su trabajo en tratamiento de adicciones y apoyo comunitario, ha manifestado su interés en ayudar a Chase.

A través de redes sociales, su líder, Jesús Ignacio Osuna Torres, conocido como “El Chiquilín”, ha señalado que, ante la viralización del caso, han recibido numerosas solicitudes de intervención para apoyar la rehabilitación del actor, con propuestas de traslado y tratamiento desde Tijuana, Baja California.

La organización ha pedido colaboración para localizar a Chase dentro de Estados Unidos y facilitar su traslado a instalaciones de la Patrulla Espiritual en México, aunque reconocen las limitaciones legales y logísticas para cruzar la frontera sin el consentimiento del propio actor o su familia.

Apoyo de colegas y preocupación internacional

Amigos y antiguos compañeros de Chase, incluidos actores como Shaun Weiss y Daniel Curtis Lee, han intervenido públicamente en redes para apoyar los esfuerzos de ayuda, pedir empatía y resaltar la urgencia de que Chase acepte asistencia médica.

Weiss, quien también enfrentó sus propias batallas con la adicción, aseguró haber asegurado una cama en un centro de desintoxicación y tratamiento, aunque esto depende de que Chase decida participar voluntariamente.

Temas


Adicciones
Series de TV
TENDENCIAS

Localizaciones


Riverside

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Saltillo se ha ubicado como la ciudad más competitiva del país, de acuerdo con el IMCO.

Los 12 deseos para Saltillo en 2026: afronta retos para mantener la competitividad
Para el miércoles 31 de diciembre de 2025, el frente frío número 25 dejará de afectar a México, sin embargo, la masa de aire ártico asociada al frente cubrirá el noreste, oriente y sureste de México manteniendo lluvias.

Frente frío #25 dejarán de afectar a México, pero masa de aire ártico provoca lluvias
Tras la vinculación a proceso del periodista Rafael ‘Lafita’ León en Veracruz, circuló en redes sociales un video de una de sus declaraciones ante medios de comunicación.

‘La Fiscalía es la que me odia’, dice periodista Rafael León tras vinculación a proceso en Veracruz
(IMAGEN ILUSTRATIVA) El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó la mañana del 31 de diciembre que los aterrizajes serán suspendidos debido a la presencial de un banco de niebla.

AICM reanuda aterrizajes, tras ser suspendidos por banco de neblina
Las solicitudes se realizaron luego de que en marzo de este año el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontró, en el municipio de Teuchitlán, un rancho que presuntamente servía como campo de concentración de personas secuestradas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sin registro en FGR, de crematorios clandestinos ligados al crimen organizado
Al declararse desierta la licitación, el Tren Interoceánico tiene la facultad de emitir una segunda convocatoria o entregar en adjudicación directa el contrato de seguro para pasajeros.

Tren Interoceánico no tiene seguro que proteja a sus pasajeros para 2026
Cristiano Ronaldo celebra su gol 957, marcado de forma insólita con la espalda, durante el empate 2-2 entre Al-Nassr y Al-Ettifaq en la Saudi Pro League.

Cristiano Ronaldo anota su gol 957... ¡con la espalda!
Despedida. El cine, la música y la televisión vivieron un año de profundas pérdidas con la muerte de artistas que marcaron época.

Adiós a los íconos: las figuras del espectáculo que fallecieron en 2025