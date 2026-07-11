Revelan que Taylor Swift desembolsó 160 mil dólares sólo en permisos para su boda

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    Revelan que Taylor Swift desembolsó 160 mil dólares sólo en permisos para su boda
    Evento. Los festejos de la pareja reunieron a cientos de invitados y destacaron por el lujo, la exclusividad y las estrictas medidas de privacidad. FOTO: INTERNET

La pareja no escatimó en lujos durante su boda, desde los atuendos de alta costura de Dior hasta las decoraciones personalizadas

Desde hace una semana, Taylor Swift y Travis Kelce son marido y mujer, tanto por lo civil como por la vía religiosa. Así quedó claro para la audiencia cuando se llevó a cabo la lujosa y ostentosa ceremonia en el Madison Square Garden, en Nueva York. Sin embargo, datos oficiales apuntan a que la estrella del pop pagó alrededor de 160 mil dólares únicamente en permisos para la celebración.

La información fue dada a conocer este viernes por el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani.

“Pagó ya el costo del permiso que fue presentado, que fue de unos 160 mil dólares para ese evento y para la respuesta a ese evento”, comentó Mamdani durante una rueda de prensa no relacionada con el tema, al referirse al despliegue de seguridad que implicó cortes al tráfico y la presencia de numerosos policías.

¿QUÉ PASÓ CON TAYLOR SWIFT?

El alcalde fue cuestionado sobre si la artista también pagó las horas extra trabajadas por los policías, pero evitó responder directamente y únicamente señaló que recientemente la ciudad había sido sede de varios momentos “históricos”, entre ellos la victoria de los Knicks en la NBA.

La pareja organizó el viernes una cena para cien invitados y, al día siguiente, celebró la ceremonia y la recepción nupcial ante cerca de un millar de celebridades. Ambos eventos se realizaron bajo estrictas medidas de privacidad, pese a tener lugar en el céntrico recinto de Manhattan, previo al Día de la Independencia.

El operativo de seguridad solicitado a las autoridades implicó el cierre del perímetro al tránsito de vehículos y peatones, además del despliegue de decenas de policías en los alrededores del Madison Square Garden durante gran parte de ambos días.

https://vanguardia.com.mx/show/recomendacion-de-cine-en-casa-hoppers-OJ22096855

Según ha trascendido en medios de espectáculos, la pareja no escatimó en lujos durante su boda, desde el traje y el vestido de alta costura de Dior que lucieron ambos hasta las decoraciones personalizadas. Además, organizaron una rifa de regalos que incluyó bolsos de diseñador y un Chevrolet Chevelle modelo 1970.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Bodas
Espectáculos
Viral

Localizaciones


Nueva York

Personajes


Taylor Swift

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Distracciones

Distracciones
true

¿Todos nos volvimos FIFAS?
Señalaron que autoridades electorales podrían sancionar al gobierno estatal por la presencia de trabajadores del estado en eventos mundialistas.

Cuestionan cuánto costó la ‘party’ de Samuel García por Mundial en Nuevo León
Al sudafricano, playera número 23, se le vió feliz y celebrando con sus compañeros después de vencer 1-0 a Corea del Sur en el Mundial, duelo que se disputó en Monterrey.

Muere Jayden Adams, futbolista de Sudáfrica que enfrentó a México en el Mundial 2026
SEP cuenta con un primer borrador del Calendario Escolar 2026-2027 para escuelas de educación básica, tanto para escuelas públicas como privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Propuesta SEP del Calendario Escolar 2026-2027: ¿Cuándo es el regreso a clases y qué puentes habrá?
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) lleva la conectividad a zonas marginadas y rurales de México con el programa Internet para Todos.

¿El internet más barato de México? CFE ofrece paquetes desde $35 y $85 pesos con redes ilimitadas
Un video de 2022 volvió a colocar a Pedro Sola en el centro de la controversia tras mostrarlo proponiendo cortar las cuerdas vocales a los perros.

‘Pues mándales cortar las cuerdas vocales’... reviven video de 2022 donde Pedro Sola pedía silenciar a los perros
Falla. La intensa agenda de conciertos de Ariana Grande habría hecho imposible su incorporación al rodaje de la serie.

Ariana Grande abandona ‘American Horror Story’ antes del estreno de la temporada 13