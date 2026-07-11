Revelan que Taylor Swift desembolsó 160 mil dólares sólo en permisos para su boda

Desde hace una semana, Taylor Swift y Travis Kelce son marido y mujer, tanto por lo civil como por la vía religiosa. Así quedó claro para la audiencia cuando se llevó a cabo la lujosa y ostentosa ceremonia en el Madison Square Garden, en Nueva York. Sin embargo, datos oficiales apuntan a que la estrella del pop pagó alrededor de 160 mil dólares únicamente en permisos para la celebración.

La información fue dada a conocer este viernes por el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani.

“Pagó ya el costo del permiso que fue presentado, que fue de unos 160 mil dólares para ese evento y para la respuesta a ese evento”, comentó Mamdani durante una rueda de prensa no relacionada con el tema, al referirse al despliegue de seguridad que implicó cortes al tráfico y la presencia de numerosos policías.