Revelan que Taylor Swift desembolsó 160 mil dólares sólo en permisos para su boda
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La pareja no escatimó en lujos durante su boda, desde los atuendos de alta costura de Dior hasta las decoraciones personalizadas
Desde hace una semana, Taylor Swift y Travis Kelce son marido y mujer, tanto por lo civil como por la vía religiosa. Así quedó claro para la audiencia cuando se llevó a cabo la lujosa y ostentosa ceremonia en el Madison Square Garden, en Nueva York. Sin embargo, datos oficiales apuntan a que la estrella del pop pagó alrededor de 160 mil dólares únicamente en permisos para la celebración.
La información fue dada a conocer este viernes por el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani.
“Pagó ya el costo del permiso que fue presentado, que fue de unos 160 mil dólares para ese evento y para la respuesta a ese evento”, comentó Mamdani durante una rueda de prensa no relacionada con el tema, al referirse al despliegue de seguridad que implicó cortes al tráfico y la presencia de numerosos policías.
¿QUÉ PASÓ CON TAYLOR SWIFT?
El alcalde fue cuestionado sobre si la artista también pagó las horas extra trabajadas por los policías, pero evitó responder directamente y únicamente señaló que recientemente la ciudad había sido sede de varios momentos “históricos”, entre ellos la victoria de los Knicks en la NBA.
La pareja organizó el viernes una cena para cien invitados y, al día siguiente, celebró la ceremonia y la recepción nupcial ante cerca de un millar de celebridades. Ambos eventos se realizaron bajo estrictas medidas de privacidad, pese a tener lugar en el céntrico recinto de Manhattan, previo al Día de la Independencia.
El operativo de seguridad solicitado a las autoridades implicó el cierre del perímetro al tránsito de vehículos y peatones, además del despliegue de decenas de policías en los alrededores del Madison Square Garden durante gran parte de ambos días.
Según ha trascendido en medios de espectáculos, la pareja no escatimó en lujos durante su boda, desde el traje y el vestido de alta costura de Dior que lucieron ambos hasta las decoraciones personalizadas. Además, organizaron una rifa de regalos que incluyó bolsos de diseñador y un Chevrolet Chevelle modelo 1970.