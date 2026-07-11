Recomendación de Cine en Casa: ‘Hoppers’

Mabel, una joven amante de los animales, utiliza una tecnología que le permite transferir su conciencia al cuerpo de un castor robótico, lo que le permite hablar directamente con los animales y descubrir los secretos de su mundo. Cuando una amenaza humana pone en peligro su hábitat, Mabel tendrá que unir a todo el reino animal para protegerlo.

Con más de treinta entregas en su catálogo, Pixar ha demostrado que los mundos infantiles permanecen inexplorados o, en su caso, opacados por el mundo adulto. Entre los sinfines de debates que existen alrededor del propósito del cine de animación, se ha replanteado el auténtico valor que recae en realizar cine generado por computadora.

Para Guillermo del Toro, la animación no es un género enfocado exclusivamente en las infancias, sino un cine auténtico que solo se diferencia en la forma, pero no en el fondo.