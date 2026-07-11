Recomendación de Cine en Casa: ‘Hoppers’
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La nueva cinta de Pixar aborda el conflicto entre la conservación del medio ambiente y el desarrollo urbano, reafirmando que la animación también puede reflexionar sobre los grandes dilemas contemporáneos
Mabel, una joven amante de los animales, utiliza una tecnología que le permite transferir su conciencia al cuerpo de un castor robótico, lo que le permite hablar directamente con los animales y descubrir los secretos de su mundo. Cuando una amenaza humana pone en peligro su hábitat, Mabel tendrá que unir a todo el reino animal para protegerlo.
Con más de treinta entregas en su catálogo, Pixar ha demostrado que los mundos infantiles permanecen inexplorados o, en su caso, opacados por el mundo adulto. Entre los sinfines de debates que existen alrededor del propósito del cine de animación, se ha replanteado el auténtico valor que recae en realizar cine generado por computadora.
Para Guillermo del Toro, la animación no es un género enfocado exclusivamente en las infancias, sino un cine auténtico que solo se diferencia en la forma, pero no en el fondo.
Entre las recientes entregas del estudio de animación destaca el parteaguas inicial, ya que Toy Story tiene un mérito inmenso que lo ha llevado a realizar cinco entregas. En la primera de las aventuras de los juguetes que hablan, Woody representa a un vaquero inmaduro y celoso que termina entablando una amistad con quien considera su supuesto reemplazo. Ahora, en la más reciente e inacabable secuela, Woody personifica el duelo generacional entre quienes habitan el mundo real y quienes viven en el mundo digital.
En ‘Hoppers’, el conflicto se representa mediante uno de los temas más debatidos y controvertidos de los últimos años: el choque entre la ecología y la urbanización. ¿Cómo es que Pixar no había abordado temas sociales de la forma en que lo hace ‘Hoppers’? Ante un cambio de guionistas y animadores, sumado a las problemáticas que impactan drásticamente al mundo contemporáneo, el cine de animación ha llevado a sus audiencias a exigir posturas más firmes y, sobre todo, ha aprendido a educar sin el temor de instruir también a los adultos que consumen un cine clasificado para menores de edad.
¿Dónde?: Disney+
Director: Daniel Chong
Año: 2026
Duración: 104 minutos
Calificación: 75/100