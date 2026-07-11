Recomendación de Cine en Casa: ‘Hoppers’

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    Recomendación de Cine en Casa: ‘Hoppers’
    Apuesta. A través de una aventura protagonizada por una joven y un castor robótico, ‘Hoppers’ convierte la defensa de la naturaleza en el eje de una historia dirigida a públicos de todas las edades. FOTO: INTERNET

La nueva cinta de Pixar aborda el conflicto entre la conservación del medio ambiente y el desarrollo urbano, reafirmando que la animación también puede reflexionar sobre los grandes dilemas contemporáneos

Mabel, una joven amante de los animales, utiliza una tecnología que le permite transferir su conciencia al cuerpo de un castor robótico, lo que le permite hablar directamente con los animales y descubrir los secretos de su mundo. Cuando una amenaza humana pone en peligro su hábitat, Mabel tendrá que unir a todo el reino animal para protegerlo.

Con más de treinta entregas en su catálogo, Pixar ha demostrado que los mundos infantiles permanecen inexplorados o, en su caso, opacados por el mundo adulto. Entre los sinfines de debates que existen alrededor del propósito del cine de animación, se ha replanteado el auténtico valor que recae en realizar cine generado por computadora.

Para Guillermo del Toro, la animación no es un género enfocado exclusivamente en las infancias, sino un cine auténtico que solo se diferencia en la forma, pero no en el fondo.

Entre las recientes entregas del estudio de animación destaca el parteaguas inicial, ya que Toy Story tiene un mérito inmenso que lo ha llevado a realizar cinco entregas. En la primera de las aventuras de los juguetes que hablan, Woody representa a un vaquero inmaduro y celoso que termina entablando una amistad con quien considera su supuesto reemplazo. Ahora, en la más reciente e inacabable secuela, Woody personifica el duelo generacional entre quienes habitan el mundo real y quienes viven en el mundo digital.

En ‘Hoppers’, el conflicto se representa mediante uno de los temas más debatidos y controvertidos de los últimos años: el choque entre la ecología y la urbanización. ¿Cómo es que Pixar no había abordado temas sociales de la forma en que lo hace ‘Hoppers’? Ante un cambio de guionistas y animadores, sumado a las problemáticas que impactan drásticamente al mundo contemporáneo, el cine de animación ha llevado a sus audiencias a exigir posturas más firmes y, sobre todo, ha aprendido a educar sin el temor de instruir también a los adultos que consumen un cine clasificado para menores de edad.

https://vanguardia.com.mx/show/moises-penaloza-acepta-el-reto-y-entra-a-la-casa-de-los-famosos-mexico-GJ22094424

¿Dónde?: Disney+

Director: Daniel Chong

Año: 2026

Duración: 104 minutos

Calificación: 75/100

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cine
Espectáculos
Recomendaciones

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Disney

Fernando Gaxiola Corona

Fernando Gaxiola Corona

Originario de Saltillo, estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Ibero Ciudad de México. Asistente de director en cortometrajes filmados en la ciudad de Saltillo, lector y cinéfilo.

Selección de los editores
Distracciones

Distracciones
true

¿Todos nos volvimos FIFAS?
Señalaron que autoridades electorales podrían sancionar al gobierno estatal por la presencia de trabajadores del estado en eventos mundialistas.

Cuestionan cuánto costó la ‘party’ de Samuel García por Mundial en Nuevo León
Al sudafricano, playera número 23, se le vió feliz y celebrando con sus compañeros después de vencer 1-0 a Corea del Sur en el Mundial, duelo que se disputó en Monterrey.

Muere Jayden Adams, futbolista de Sudáfrica que enfrentó a México en el Mundial 2026
SEP cuenta con un primer borrador del Calendario Escolar 2026-2027 para escuelas de educación básica, tanto para escuelas públicas como privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Propuesta SEP del Calendario Escolar 2026-2027: ¿Cuándo es el regreso a clases y qué puentes habrá?
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) lleva la conectividad a zonas marginadas y rurales de México con el programa Internet para Todos.

¿El internet más barato de México? CFE ofrece paquetes desde $35 y $85 pesos con redes ilimitadas
Un video de 2022 volvió a colocar a Pedro Sola en el centro de la controversia tras mostrarlo proponiendo cortar las cuerdas vocales a los perros.

‘Pues mándales cortar las cuerdas vocales’... reviven video de 2022 donde Pedro Sola pedía silenciar a los perros
Falla. La intensa agenda de conciertos de Ariana Grande habría hecho imposible su incorporación al rodaje de la serie.

Ariana Grande abandona ‘American Horror Story’ antes del estreno de la temporada 13