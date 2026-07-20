¡A sacar el bloqueador! Inicia la Canícula 2026 en México: ¿cómo afecta este fenómeno?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se basó en los registros de precipitaciones durante el mes de julio para determinar que en algunas regiones del noreste y oriente de México, además de las costas del océano Pacífico del sur mexicano ya presentan un patrón estacional asociado a la canícula, debido a la disminución en sus acumulados de lluvia.

LA CANÍCULA LLEGÓ A MÉXICO La canícula no afecta a todo el territorio nacional, ni ocurre con la misma intensidad o duración. Este fenómeno se presenta con mayor frecuencia sobre la vertiente del golfo de México, incluyendo la península de Yucatán, así como en algunas regiones del centro del país y costas del Pacífico sur mexicano. En la mayor parte del territorio mexicano la temporada de lluvias ocurre entre mayo y octubre, cuando se acumula hasta 80% de la precipitación total anual, de acuerdo con los registros históricos, excepto en el estado de Baja California donde las lluvias ocurren durante el invierno.

CONTRASTE EN LAS LLUVIAS DE 2026 Cabe destacar que las precipitaciones durante años ha sido particularmente interesante y lleno de contrastes. Con base en las mediciones realizadas por el SMN, durante el primer semestre del 2026 México registró un superávit de lluvia del 7.9% respecto del promedio climatológico 1991-2020. A la vez que junio de 2026 fue el décimo noveno junio más húmedo de toda la historia meteorológica, de acuerdo con los registros desde 1941; provocando un alivio importante para presas y el sector agrícola en México. Mientras que del 1 al 15 de julio se registró una disminución de 8.7% en la precipitación respecto del mismo promedio. De acuerdo con investigaciones acerca del comportamiento del periodo canicular, predecir con exactitud su inicio, duración y fuerza es un desafío, ya que su comportamiento varía significativamente cada año, pudiendo presentarse de forma anticipada desde junio o extenderse hasta septiembre.

¿QUÉ ES LA CANÍCULA? La canícula es un período de aproximadamente 40 días de calor intenso que ocurre durante el verano en varias regiones de México y otros países de América Central. También se le conoce como “la sequía del medio verano” o “los días caniculares”. Durante la canícula, las temperaturas pueden alcanzar niveles extremadamente altos, a menudo superando los 35 grados Celsius e incluso llegando a los 45 o 50 grados Celsius. Esta época del año se caracteriza por ser seca, con un bajo índice de precipitación y poca o ninguna nubosidad. El término “canícula” proviene del latín “canís”, que significa “perro”; este nombre proviene de la astronomía, atribuyéndose a la constelación del Can Mayor (Canícula) y su estrella Sirio “La Abrasadora”, conocida por ser el astro celeste más brillante. La canícula es un fenómeno meteorológico que ocurre cada año, caracterizado por un incremento en la temperatura debido a un calentamiento excesivo del aire y el aumento en la fuerza de los vientos, cielos despejados y una disminución en la lluvia. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este fenómeno suele presentarse entre el mes de julio y agosto, provocando un aumento en la sensación térmica.

¿POR SE SIENTE MUCHO CALOR DURANTE LA CANÍCULA? La canícula es un fenómeno climático que anualmente se presenta en diversas regiones de México y se caracteriza por una disminución de la nubosidad y las lluvias´, también conocida como sequía de medio verano o sequía intraestival, lo que propicia un incremento en la sensación térmica debido a la mayor incidencia de radiación solar. Sin embargo, no implica que se registren las temperaturas más altas del año, ya que los valores extremos generalmente se presentan en meses previos, como mayo. Aunque el bochorno aumenta significativamente, los termómetros no superarán los récords establecidos durante la primavera.

¿CÓMO AFECTA A MÉXICO? Los efectos de la canícula en México pueden ser significativos. Algunas de las principales consecuencias son: Escasez de agua: Debido a la falta de lluvias durante la canícula, los cuerpos de agua, como ríos, lagos y presas, tienden a disminuir su nivel. Esto puede llevar a una escasez de agua para el consumo humano, la agricultura y el ganado, lo que afecta a las comunidades y la producción de alimentos. Sequía agrícola: La falta de lluvia y el calor extremo durante la canícula pueden dañar los cultivos y reducir la producción agrícola. Esto afecta la disponibilidad de alimentos, incrementa los precios y puede generar problemas económicos para los agricultores. Incendios forestales: Las condiciones secas y calurosas de la canícula aumentan el riesgo de incendios forestales. Los bosques y selvas en México pueden verse amenazados durante este período, lo que pone en peligro la biodiversidad y provoca daños ambientales significativos. Salud pública: El calor intenso de la canícula puede tener un impacto negativo en la salud de las personas, especialmente en los grupos más vulnerables, como los niños, los ancianos y aquellos con enfermedades crónicas. Las altas temperaturas pueden desencadenar golpes de calor, deshidratación, problemas respiratorios y agravar condiciones de salud existentes.

¿CUÁLES SERÁN LOS ESTADOS MÁS AFECTADOS? Las entidades más afectadas por la canícula serán, principalmente los ubicados al noreste del país como: - Colima;

- Chiapas;

- Guerrero;

- Michoacán;

- Nuevo León;

- Oaxaca;

- San Luis Potosí;

- Tabasco;

- Tamaulipas;

- Veracruz. En zonas como el Altiplano y el Valle de México, el impacto puede ser menor ante los factores geográficos y la presencia de lluvias asociadas a otros sistemas, como los estados de Baja California Sur y Baja California, Durango, Nayarit, Coahuila, Sonora, Querétaro y Ciudad de México.

¿QUÉ HACER PARA NO SER AFECTADO POR LA CANÍCULA? Durante el período de canícula, es importante tomar medidas para protegerse del calor intenso y minimizar los efectos negativos. Aquí tienes algunas recomendaciones sobre qué hacer durante la canícula: Mantente hidratado: Bebe abundante agua a lo largo del día, incluso si no tienes sed. Evita las bebidas alcohólicas o con cafeína, ya que pueden aumentar la deshidratación. Lleva siempre contigo una botella de agua cuando salgas de casa. Evita la exposición al sol en las horas más calurosas: Busca sombra o lugares frescos durante las horas pico de calor, generalmente entre las 11 a.m. y las 4 p.m. Si debes salir a la intemperie, usa ropa ligera y de colores claros, así como un sombrero o una gorra para proteger tu cabeza del sol. Utiliza protector solar: Aplica protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar (FPS) adecuado para tu tipo de piel. Reaplica cada dos horas, especialmente si sudas o te mojas. Evita actividades físicas extenuantes: Durante la canícula, trata de limitar la realización de actividades físicas vigorosas al aire libre. Si deseas hacer ejercicio, elige las primeras horas de la mañana o las últimas de la tarde, cuando las temperaturas son más suaves. Cuida tu alimentación: Consume alimentos ligeros y frescos, como frutas, verduras y ensaladas. Evita comidas pesadas, picantes o calientes que puedan aumentar la sensación de calor en el cuerpo. También puedes optar por alimentos ricos en agua, como sandía o pepino. Mantén tu hogar fresco: Cierra cortinas o persianas durante el día para evitar que el calor entre a tu hogar. Utiliza ventiladores o aire acondicionado si es posible. Si no tienes aire acondicionado, puedes refrescar tu hogar utilizando ventiladores, toallas húmedas o colocando recipientes con agua fría cerca de las corrientes de aire. Presta atención a tu salud: Mantente atento a los signos de golpe de calor, como mareos, debilidad, dolor de cabeza intenso, piel enrojecida y caliente, o falta de sudoración. Si experimentas alguno de estos síntomas, busca un lugar fresco, hidrátate y busca atención médica de inmediato. Recuerda que cada persona es diferente, y es importante adaptar estas recomendaciones a tus propias necesidades y condiciones de salud. También es fundamental seguir las indicaciones y alertas proporcionadas por las autoridades locales durante la canícula.

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