‘Tienen muchísimas pruebas. No es menor’... Sheinbaum sobre caso de huachicol de Ernesto Ruffo Appel

Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que las indagatorias no parten de simples indicios, sino de evidencia reunida durante meses por distintas dependencias federales encargadas de combatir el tráfico ilegal de hidrocarburos y la evasión fiscal.

La investigación por un presunto esquema de contrabando de combustible que involucra al exgobernador de Baja California , Ernesto Ruffo Appel , continúa avanzando y, de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo , las autoridades cuentan con una cantidad importante de elementos para sustentar el caso.

“ Tienen muchísimas pruebas. No es menor ”, declaró Sheinbaum al ser cuestionada sobre el avance de las investigaciones, dejando en claro que el expediente va más allá de un posible incumplimiento administrativo y apunta a un esquema de mayor alcance.

EL PRESUNTO ESQUEMA PARA EVADIR IMPUESTOS

La presidenta explicó que las pesquisas revelan la existencia de un mecanismo presuntamente diseñado para introducir combustible al territorio nacional sin cubrir las contribuciones fiscales establecidas por la ley.

Según detalló, una de las modalidades consistía en declarar un volumen inferior al realmente transportado, reduciendo con ello el monto de los impuestos que debían pagarse por la importación de los hidrocarburos.

El segundo mecanismo, añadió, era aún más complejo: la mercancía era reportada ante las autoridades aduaneras como si se tratara de un producto distinto al combustible, lo que permitía ocultar la verdadera naturaleza de la carga y evitar el pago de gravámenes.

“La empresa importaba de las dos maneras: reportando menos volumen o reportando que traía otro producto que no era combustible”, explicó la mandataria al describir la forma en que, presuntamente, operaba el esquema investigado.

Las autoridades consideran que estas prácticas podrían configurar delitos relacionados con el fraude fiscal, el contrabando y otras posibles infracciones previstas en la legislación mexicana.

EL CASO COMENZÓ TRAS EL HALLAZGO DE FERROTANQUES EN COAHUILA

Sheinbaum reveló que las investigaciones tuvieron su origen hace aproximadamente un año, cuando autoridades detectaron varios ferrotanques con combustible que habían sido abandonados en el estado de Coahuila.

Ese hallazgo encendió las alertas de las dependencias encargadas de la seguridad y de la supervisión aduanera, dando paso a una investigación que permitió rastrear el origen de los cargamentos y reconstruir la forma en que presuntamente ingresaban al país.

“A partir de ahí se hace toda la investigación”, explicó la presidenta, quien señaló que el trabajo conjunto entre distintas instituciones permitió identificar posibles irregularidades en las operaciones de importación realizadas por la empresa bajo investigación.

Conforme avanzaron las indagatorias, las autoridades comenzaron a analizar documentos comerciales, registros aduaneros y movimientos relacionados con la distribución del combustible una vez que ingresaba al mercado mexicano.

LAS AUTORIDADES BUSCAN DETERMINAR EL ALCANCE DE LAS OPERACIONES

Además de esclarecer las operaciones ya detectadas, el Gobierno federal busca establecer si el presunto esquema se utilizó de manera reiterada y durante cuánto tiempo permaneció en funcionamiento.

La presidenta indicó que uno de los objetivos principales consiste en conocer cuántas importaciones similares fueron realizadas bajo el mismo mecanismo y cuál era la ruta que seguía el combustible hasta llegar a su comercialización dentro del país.

Las investigaciones también pretenden determinar si existieron otras personas físicas o morales involucradas en la operación, así como identificar la dimensión económica del posible fraude derivado de la evasión de impuestos.

El caso se mantiene en desarrollo y forma parte de las acciones emprendidas por las autoridades federales para combatir el huachicol fiscal, una modalidad que consiste en introducir hidrocarburos mediante declaraciones falsas o incompletas para reducir el pago de contribuciones.