Brote de ciclosporiasis... ¿Qué frutas y verduras debes vigilar para evitar la diarrea explosiva?

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    Brote de ciclosporiasis... ¿Qué frutas y verduras debes vigilar para evitar la diarrea explosiva?
    El reciente brote de ciclosporiasis ha encendido las alertas sanitarias por el aumento de casos relacionados con el consumo de frutas y verduras contaminadas. VANGUARDIA/ARCHIVO

Conoce qué es la ciclosporiasis, cuáles son las frutas y verduras asociadas a los brotes y por qué esta infección puede provocar diarrea intensa

Las autoridades sanitarias mantienen bajo vigilancia un brote de ciclosporiasis, una enfermedad intestinal provocada por el parásito Cyclospora cayetanensis, un microorganismo microscópico que puede llegar al organismo a través del consumo de alimentos o agua contaminados.

La infección suele manifestarse con una diarrea intensa, que en muchos casos es descrita como explosiva debido a la frecuencia y abundancia de las evacuaciones. A este síntoma pueden sumarse dolor abdominal, náuseas, pérdida del apetito, fatiga, fiebre leve y una disminución considerable de peso cuando el cuadro se prolonga durante varios días.

https://vanguardia.com.mx/informacion/brote-de-diarrea-explosiva-se-aproxima-a-mexico-que-verduras-debes-vigilar-para-evitar-la-ciclosporiasis-MD22210927

Especialistas en salud señalan que los síntomas pueden aparecer aproximadamente una semana después de ingerir el alimento contaminado.

“La ciclosporiasis es una enfermedad prevenible, pero requiere especial atención en el manejo e higiene de los alimentos frescos”, destacan organismos dedicados a la vigilancia epidemiológica.

LAS FRUTAS Y VERDURAS QUE HAN SIDO RELACIONADAS CON BROTES

A diferencia de otras infecciones alimentarias, la Cyclospora cayetanensis suele encontrarse en productos agrícolas frescos que se consumen sin cocción, lo que dificulta eliminar completamente el parásito si hubo contaminación durante la producción o distribución.

Entre los alimentos que históricamente han sido vinculados con brotes de ciclosporiasis destacan:

· Cilantro fresco.

· Lechuga.

· Espinaca.

· Albahaca.

· Frambuesas.

· Moras.

· Fresas.

· Arvejas o chícharos de vaina.

Estos productos no necesariamente representan un riesgo permanente, pero sí han aparecido en investigaciones epidemiológicas cuando se han registrado brotes en distintos países. La contaminación puede ocurrir en cualquier etapa de la cadena de producción si los alimentos entran en contacto con agua o superficies contaminadas.

Debido a que muchas de estas frutas y verduras forman parte de ensaladas y platillos frescos, el seguimiento sanitario cobra especial importancia para identificar rápidamente el origen de los casos y evitar una mayor propagación.

CÓMO SE TRANSMITE ESTA ENFERMEDAD

La ciclosporiasis no suele transmitirse directamente de una persona a otra. El parásito necesita pasar un tiempo en el ambiente antes de convertirse en una forma capaz de causar infección, por lo que el contagio ocurre principalmente mediante la ingestión de alimentos o agua contaminados.

Esta característica diferencia a la enfermedad de otros padecimientos gastrointestinales causados por virus o bacterias que pueden propagarse con mayor facilidad entre personas.

Las autoridades de salud explican que “la mayoría de los brotes están relacionados con alimentos frescos contaminados”, razón por la cual la trazabilidad de los productos agrícolas resulta fundamental durante las investigaciones epidemiológicas.

UN PARÁSITO MICROSCÓPICO CON IMPACTO MUNDIAL

Aunque la Cyclospora cayetanensis es un organismo microscópico, su impacto puede extenderse rápidamente cuando alimentos distribuidos a gran escala llegan a distintos mercados. Por ello, los brotes suelen implicar investigaciones internacionales para identificar el origen de la contaminación.

Los expertos también señalan que algunas personas experimentan síntomas durante varias semanas e incluso presentan recaídas si no reciben el tratamiento adecuado, mientras que otras pueden desarrollar cuadros más leves.

El aumento de los sistemas de vigilancia epidemiológica y de rastreo alimentario ha permitido detectar con mayor rapidez este tipo de brotes, fortaleciendo la capacidad de respuesta de las autoridades sanitarias y de la industria alimentaria frente a eventos que involucran productos frescos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/autoridades-senalan-a-lechuga-iceberg-de-taylor-foods-como-origen-de-brote-de-ciclosporiasis-ME22261629

DATOS CURIOSOS

· El nombre Cyclospora cayetanensis proviene de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde el parásito fue estudiado ampliamente.

· A diferencia de muchas bacterias, este parásito necesita permanecer varios días en el ambiente antes de volverse infeccioso.

· Los brotes de ciclosporiasis suelen incrementarse durante temporadas cálidas y lluviosas, cuando las condiciones ambientales favorecen la supervivencia del microorganismo.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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