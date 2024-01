¡Rompe en llanto! Revela Paola Suárez en transmisión: ‘Tenía miedo de perder mi ojo’

‘Patitas’ como le dicen sus fanáticos, le expresaron comentarios de amor y de empatía además de palabras de aliento, al notar que la ‘perdida’ por momentos no dejaba de llorar y le era difícil controlarse.

“No he querido ver los videos, me duele ver lo que me hicieron. Como quisiera que todo esto fuera un sueño y me despertara y me dijera mi mamá ‘hijo despiértate ya no llores fue un sueño, pero no es así todo esto pasó’”, dijo entre llanto la mejor amiga de Wendy.