Rubén Blades, The Runaways y Tom Petty and The Heartbreakers

La semana pasada inició en lo musical con la controvertida salida del rapero Macklemore como telonero de la gira norteamericana del músico británico Ed Sheeran por un pronunciamiento político.

El hecho de que ese pronunciamiento político de Macklemore por pedir una Palestina Libre provocó un “efecto dominó” que, hasta el momento de escribir estas líneas, no ha dejado de afectar en sobremanera a Sheeran por tratar de mantenerse alejado de un pronunciamiento propio, por temor a ser “políticamente incorrecto” ante sus seguidores y su público en general, es de celebrarse para quienes no hemos estado de acuerdo en los tiempos recientes con muchos cantantes y músicos que declaran que “la política es una cosa y la música es otra”, cuando es un hecho que, cuando ambas coinciden, su legado es doblemente valioso para la posteridad.

En ese contexto, el jueves 17 no pudo ser más que bienvenida la noticia que anunciaron Billboard y la cadena Telemundo de que el artista de origen panameño Rubén Blades recibirá el Premio Ícono en los Premios Billboard de la Música Latina, en la ceremonia a realizarse el próximo 22 de octubre, en vivo desde Miami, Florida. Blades. El Premio Ícono distingue una carrera que no solo se ha mantenido relevante con el paso del tiempo, sino que también se ha establecido como uno de los artistas más distinguidos de su género, celebrado mundialmente por lograr éxito tanto musical como comercial, y Rubén Blades vaya que es prueba fehaciente de ello.

Para muestra basta un botón... o varios, ya que, además de que el también actor y expolítico (contendió inclusive a la presidencia de su país) continúa grabando y realizando giras internacionales, estrenando recientemente su álbum ‘País portátil’, el cual cuenta con ocho rolas interconectadas en las que aborda temas como la migración, corrupción, encarcelamientos, responsabilidad social y esperanza, el mismo jueves 17 se confirmó que inició filmaciones con el elenco que encabeza el no menos comprometido políticamente con su país Bad Bunny, en su muy esperada película ‘Porto Rico’, que dirige el amigo y pupilo de Blades: Residente.

Para terminar con temas igual de alentadores relacionados con leyendas de la música internacional, el mismo jueves 17 el estreno de la serie de Netflix ‘Monstruo: La historia de Lizzie Borden’ fue el mejor pretexto para que incluyeran en su banda sonora el tema ‘Cherry Bomb’, de 1976, interpretado por una de las primeras bandas de rock integradas totalmente por mujeres, como lo fue The Runaways, al tiempo que se dio el anuncio de que, precisamente para celebrar el 50 aniversario de su formación, Tom Petty and The Heartbreakers estrenará el próximo 6 de noviembre una compilación bajo el título de ‘Origins 1971-1978’, tanto en vinilo como en digital.

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