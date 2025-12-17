Mantiene Mariah Carey su trono como la ‘Reina de la Navidad’ con su icónica canción

Es imposible escuchar los primeros acordes de ‘All I Want for Christmas Is You’ sin asociarlos de inmediato con la Navidad y con Mariah Carey, quien año con año reafirma su estatus como la indiscutible ‘Reina de la Navidad’ gracias al éxito permanente de su canción más emblemática. Y es que, una vez más, el clásico navideño de la diva encabeza las listas de popularidad cada diciembre a nivel mundial, logrando ahora romper un nuevo récord histórico. De acuerdo con el portal NME, la canción se convirtió oficialmente en el tema que más tiempo ha permanecido en el número uno del Billboard Hot 100, tras acumular 20 semanas en la cima durante 2025.

¿QUÉ PASÓ CON ‘ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU’? El éxito de Carey, lanzado originalmente en 1994, superó marcas previamente establecidas por canciones como “Old Town Road”, de Lil Nas X, y más recientemente ‘A Bar Song (Tipsy)’, de Shaboozey. Lil Nas X mantuvo el récord durante 19 semanas en 2019, mientras que Shaboozey igualó esa cifra en 2024. “¡Retomando la antorcha con humildad! 20 semanas en el número 1. ¡Estoy muy agradecida!”, escribió Mariah Carey en su cuenta de Instagram, acompañando el mensaje con una fotografía en la que aparece vestida de rojo frente a un árbol navideño. Desde su lanzamiento, ‘All I Want for Christmas Is You’ ha vendido más de 50 millones de copias en todo el mundo y ha sido certificada 18 veces platino por la Recording Industry Association of America (RIAA).

NAVIDAD FACTURANDO El impacto del tema también ha impulsado las ventas del álbum Merry Christmas, el cual alcanzó la certificación Diamante, otorgada a producciones que superan los 10 millones de unidades vendidas. No fue sino hasta 2019 cuando la canción logró encabezar por primera vez el Billboard Hot 100, tras modificarse las reglas para permitir el conteo de temas recurrentes y de décadas anteriores.

En una entrevista concedida a ABC en 2023, Carey recordó el origen del tema y reflexionó sobre su éxito atemporal. “Estaba trabajando sola, en un pequeño teclado Casio, escribiendo palabras y pensando: ‘¿Qué pienso en Navidad? ¿Qué amo? ¿Qué quiero? ¿Con qué sueño?’. Y así empezó”, relató la exjueza de ‘American Idol’.

LEGADO MUSICAL La cantante confesó que siempre tuvo como objetivo crear una canción atemporal, capaz de trascender generaciones. “Mi meta era hacer algo que no se sintiera anclado a los 90, cuando la escribí”, afirmó. Actualmente, el tema ocupa la tercera posición en el Top 50 Global de Spotify, con 5 millones 687 mil 045 reproducciones diarias. En YouTube, el video oficial acumula más de 834 millones de visualizaciones desde su estreno en 2009.