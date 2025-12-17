‘Being Charlie’, la película de Nick y Rob Reiner que refleja su difícil relación

Hace 10 años, Rob Reiner llevó al cine “Being Charlie”, una película que lo acercó a su hijo Nick, de quien se había distanciado por las adicciones. De hecho, fue Nick quien coescribió el guion y, si bien, la cinta no llamó la atención de la crítica, para el director fue una de sus experiencias cinematográficas más fructíferas.

En 2016, Nick, quien ahora se encuentra bajo arresto por ser el posible responsable de la muerte de su padre y su madre -Michele Reiner-, se presentó junto al director en “AOL” para hablar de la película que acababan de estrenar: “Being Charlie”.

Luego de la presentación de la cinta, meses antes, en el Festival Internacional de Cine de Toronto, los Reiner mostraban entusiasmo por mostrar al público un esbozo de lo que vivieron como padre e hijo pues, si bien, -como explicó el director- no se trataba de un documental, sí reflejaba las vivencias de su hijo Nick que, por esa época, tenía 22 años.

”No es exactamente un documental, pero está basada en situaciones que Nick atravesó y su relación conmigo y su madre, y tú puedes hablarle un poco más de eso, Nick, si así lo deseas”, dijo Rob, dando a la palabra al joven.

NO ES LA HISTORIA DE SU VIDA, ES UNA INSPIRACIÓN

Nick aclaró a Ricky Camilleri -su interlocutor-, que si bien, no se trataba completamente en su historia de vida, está inspirada en ella y en algunas de las etapas no postivas que había enfrentado hasta ese entonces.

Su padre agregó que sumergirse en el rodaje de “Being Charlie” se convirtió en su proyecto más personal, pues no sólo se trataba de narrar la vida de un joven con adicciones, sino de la historia de su propio hijo por lo que, esta vez, tenía que separarse por un momento de la forma en que él vivió el proceso para ponerse en lugar de Nick y plasmar correctamente lo que su hijo afrontó.