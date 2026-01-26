¿Se acabó el amor? Rob Schneider y Patricia Azarcoya iniciarían proceso de divorcio tras más de 20 años juntos

Uno de los matrimonios más populares entre una estrella de Hollywood estadounidense y una mexicana era el que conformaba Rob Schneider y la productora Patricia Azarcoya. Sin embargo, parece que esta historia llegará a su fin de acuerdo a documentos oficiales que confirman el inicio del trámite de divorcio de la pareja. De acuerdo a El Universal y Radiofórmula Azarcoya habría solicitado el divorcio al actor, luego de 21 años juntos; seis años de noviazgo y 15 más de matrimonio con dos hijas en común llamadas menores Miranda Scarlett y Madeline Robie. Según la información ella habría solicitado el divorcio al actor de comedia, con una petición registrada en la Corte Superior del condado de Maricopa, en Phoenix, Arizona.

¿QUÉ PASÓ CON ROB SCHNEIDER? Pese a que el documento está disponible para ser consultado públicamente, hasta este momento, se desconocen los motivos de la separación. Otro de los pormenores que se dieron a conocer es que Schneider ya ha sido notificado y que, para poder tener acceso a la petición de divorcio, tuvo que pagar alrededor de $257 dólares. Acerca de la relación que los unió, por más de dos décadas, se conoce sólo algunos detalles, como que se conocieron en 2005, época en la que Azarcoya se desempeñaba como productora ejecutiva de un programa de televisión donde el actor aparecía.

UNA HISTORIA DE AMOR Al poco tiempo comenzaron su noviazgo y, en 2011, formalizaron su relación, durante una ceremonia civil, con pocos invitados, que tuvo lugar en Beverly Hills. Su matrimonio ha llamado mucho la atención, debido a que Patricia es mexicana, originario de Mérida, Yucatán, por lo que, en los últimos años, el actor ha adquirido gran parte de las costumbres del estado, así como ha adoptado su gusto por la cultura mexicana, en general.