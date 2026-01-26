Kunno, Lupita Jones y Jailyne Ojeda se suman a la sexta temporada de ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo

/ 26 enero 2026
    Kunno, Lupita Jones y Jailyne Ojeda se suman a la sexta temporada de ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo
    Programa. La sexta temporada de La Casa de los Famosos comienza con polémica y expectativa tras anunciarse a Kunno y Lupita Jones como parte del elenco. FOTOS: FACEBOOK@LACASADELOSFAMOSOSTLMD

El reality que ha conquistado a la audiencia en Estados Unidos y México iniciará el próximo 17 de febrero

Las apuestas comenzaron hace unos días sobre quiénes serían los habitantes de la sexta temporada de ‘La Casa de los Famosos’, producida y transmitida por Telemundo, y este lunes se hizo oficial la participación de Lupita Jones, Kunno y Jailyne Ojeda.

Aunque el público objetivo del reality show es la audiencia hispana en Estados Unidos, el programa suele generar un fuerte impacto en el espectáculo mexicano, por lo que el anuncio despertó el interés de los seguidores para conocer a los elegidos de esta nueva edición.

En la conducción estarán Javier Poza y Jimena Gallego, quienes desde la temporada anterior forman dupla bajo la coproducción de Endemol en México.

¿QUIÉNES SON LOS HABITANTES DE LA CASA DE LOS FAMOSOS?

Lupita Jones fue la primera participante revelada por la producción a través de redes sociales, sorprendiendo por el nivel de celebridad que representa tras años de encabezar el certamen Nuestra Belleza México y a más de 30 años de haber ganado la corona de Miss Universo.

El segundo confirmado fue el tiktoker Kunno, conocido por su irreverente personalidad, sus declaraciones polémicas, su estilo de vestir y su cercana amistad con Ángela Aguilar. El influencer originario de Monterrey tuvo recientemente una participación destacada en el reality de Televisa Las Estrellas Bailan en Hoy.

TE PUEDE INTERESAR: Muere Gabriel Garzón, la entrañable voz mexicana de Topo Gigio

Jailyne Ojeda fue la tercera “famosa” confirmada para el programa. La modelo e influencer saltó a la fama tras protagonizar el videoclip de la canción ‘Ella Baila Sola’, de Peso Pluma y Eslabón Armado.

Rumores apuntan a que el público fuera de Estados Unidos podría participar en las votaciones de esta edición; sin embargo, esta información no ha sido confirmada ni por Telemundo ni por Endemol.

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

