Kunno, Lupita Jones y Jailyne Ojeda se suman a la sexta temporada de ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo

Las apuestas comenzaron hace unos días sobre quiénes serían los habitantes de la sexta temporada de ‘La Casa de los Famosos’, producida y transmitida por Telemundo, y este lunes se hizo oficial la participación de Lupita Jones, Kunno y Jailyne Ojeda.

Aunque el público objetivo del reality show es la audiencia hispana en Estados Unidos, el programa suele generar un fuerte impacto en el espectáculo mexicano, por lo que el anuncio despertó el interés de los seguidores para conocer a los elegidos de esta nueva edición.

En la conducción estarán Javier Poza y Jimena Gallego, quienes desde la temporada anterior forman dupla bajo la coproducción de Endemol en México.